Nagyszénás SE (6.)–Mezőhegyesi SE (4.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Az ULE elleni mérkőzésen helyenként kifejezetten jól játszottunk. Nem érdemeltünk vereséget és ennek a meccsnek a pozitívumait szeretnénk tovább vinni a hétvégére. Mindenképpen nyerni akarunk, de tudjuk, hogy veszélyes csapat az ellenfelünk. A kispadot a létszám miatt igyekszünk feltölteni, de vannak meg kérdőjelek e tekintetben is.

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Gyorsan lement a bajnokság első fordulója és gyakorlatilag jön is az őszi szezon hajrája, hiszen csupán öt meccs van hátra a téli pihenőig. A szénási mérkőzésen nüanszokon múlhat majd, hogy kinek sikerül zsebre tenni a pontokat, mivel véleményem szerint két nagyon egyforma játékerőt képviselő csapatról beszélhetünk. A napi jobb forma, a nagyobb győzi akarás, esetlegesen a mérkőzés szokatlan kezdési időpontjához való hatékonyabb alkalmazkodás billentheti a mérleg nyelvét egyik, illetve másik oldalra. A hétvégi összeállításunk nem körvonalazódott még le előttem, az addig hátralévő edzések után fogok csak dönteni a végleges keretet és kezdőcsapatot illetően

Medgyesbodzás SE (9.)–Orosházi MTK-ULE (3.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Nagyon jól jött már a múlt szombati Gyomaendrőd elleni győzelem. Bár kétgólos vezetést szereztünk, az ellenfél kiegyenlített, viszont azután csak sikerült megnyernünk a találkozót. Fontos, hogy védekezésben és támadásban is előrébb léptünk. Az Orosházát fogadjuk a hétvégén, ami nehéz feladatot jelent. A helytállás a cél, minél tovább meccsben szeretnénk maradni. Olyan eredmény elérésre törekszünk, ami nem törést okoz, hanem plusz energiát ad a következő mérkőzésekre, amikor lehet keresni valónk. Még mindig sok gonddal küszködünk, mert bár többen is ültek a kispadon, tulajdonképpen egy egészséges mezőnycserénk volt legutóbb is. Zsuzsa László lebetegedett, Varga Viktor családi okok miatt hiányzik, Bozsó Milán és Hrobár Róbert sérült. Ami viszont örömteli, hogy két korábbi játékosunk, Tokaji Viktor és Sódar Gábor hazajött külföldről, mindkettő edzésbe állt és várhatóan november végéig tud segíteni a játékával.

Gyomaendrődi FC (7.)–Békéscsaba 1912 Előre II (5.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Erős csapattal küzdünk, ahol tudnak variálni a játékoskeretben. Az első fordulóban legyőztük a lila-fehéreket, ezért bizonyára fűti őket a visszavágás vágya. Az erősebb gárdák ellen jobban tudjuk alkalmazni a kontrajátékot, amikor viszont nekünk kellene dominálni, akkor nehezen boldogulunk. Hazai pályán játszunk, ami mellettünk szól, és nem várjuk feltartott kézzel a Békéscsabát. Nagyon kezd besűrűsödni a mezőny második fele, ezért fontos, hogy pontokat szerezzünk a hátralévő a legjobbak elleni öt őszi mérkőzésen, ebből szombaton legalább egy megszerzésében bízom. Piss Péter eltiltása még él, Forgács Gergő öt sárga lapja miatt nem öltözhet be, Bartik Milán visszatérése pedig még nem biztos a sérülése után.

A Szeghalmi FC (10.)–Gyulai TFC (1) mérkőzést a két klub megegyezése alapján az őszi szezon végén rendezik meg.

A Jamina SE (8.)–Szarvasi FC (2.) mérkőzést (1–2) szerdán játszották.