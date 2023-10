A szlovéniai versenyt három korosztályban, az U15-ben, az U17-ben és az U20-ban rendezték meg az elmúlt héten. Egyéniben a korosztályok abszolút legjobb három versenyzőjét a Sinclair-pontszámítás alapján érem díjazásban részesítették, de az összes súlyemelő emlékplakettet kapott.

A versenyben hat fős csapatok versenyeztek, 13 ország részvételével három korosztályban. A magyar csapatot három békéscsabai – Garamvölgyi Kasszandra az 55, Gulyás Milán a 73, Nagy Zsolt a 96 kg-os súlycsoportban – és a szerencsi Fábián Léna (U17, 81 kg), a nyíregyházi Füzesi Anna (U20, 71 kg), valamint a volt békési, jelenleg tatabányai színekben versenyző Fekécs Szilárd (U20, 89 kg) alkotta.

A csapatversenyt a női U15-ös korosztály kezdte 14 versenyző részvételével, köztük Garamvölgyi Kasszandrával. Bökfi János tanítványa a reggel hét órás mérlegelés ellenére is jól kezdte a versenyt, három jó szakító gyakorlatot mutatott be (57, 60 és 63 kg), lökésben a fogyasztás (1,30 kg) meglátszott a láberején és a harmadik lökését 80 kg-nál el is rontotta (az első sikeres 73, a második 78 kg volt), ennek ellenére a kiegyensúlyozott versenyzése, a jó kezdés sok pontot ért a végelszámolásnál a csapat számára. Abszolút összesítésben a negyedik helyezést érte el, egyéniben a legjobb lett az 55 kg-os súlycsoportban.

– A pénteki második versenynapon az U15 fiúk versenyeztek 14 indulóval, a korosztályt Gulyás Milán képviselte, aki élete első nagy nemzetközi viadalán vett részt. Nagyon izgult, de fiatal kora ellenére jól összpontosítva megoldotta azt, amit kértem tőle és egy jó bemelegítés után simán be tudott kezdeni, végül alig elmaradva egyéni csúcsától négy jó gyakorlattal (szakítás: 93, 98 kg; lökés: 123, 128 kg) megnyerte az U15-ösök abszolút versenyét – beszélt a csabai fiú szerepléséről Bökfi János, a csabai klub edzője.

A következő napot az U17-es férfiak kezdték a korai 7 órás mérlegeléssel. A magyar csapatból Nagy Zsolt indult a 12 fős mezőnyben. Rutinos versenyzőnek számít, ezért nem kellett túl biztonságos gyakorlatokon kezdeni. A bemelegítése nagyon jól sikerült, technikailag hibátlan súllyal kezdett 122 kilogrammon, majd az 5 kg emeltetés sem okozott gondot neki, sikerült a 127 kg is, ezért a 131 kg-os országos csúcsot jelentő súlyt kérték, ami ugyan kifogott rajta, de edzője szerint a szereplése nagyon biztató volt az öt hét múlva sorra kerülő felnőtt országos bajnokság előtt.

– Lökésben szintén két tökéletes gyakorlatot mutatott be és volt egy nagyon biztató 160 kg-os országos csúcskísérlete, amit a 146 és a 153 kg-os súly teljesítése után összeálláskor ejtett le, így abszolút összetettben negyedik helyen végzett – mondta az edző. – A csabai versenyzők nagyon sok ponttal járultak hozzá a csapatgyőzelemhez. A magyar formáció kiegyensúlyozott és fegyelmezett versenyzésével megnyerte a színvonalas csapatversenyt!

Végeredmény: 1. Magyarország 1613,89 pont, 2. Lengyelország 1598,92, 3. Spanyolország 1550,43, 4. Olaszország 1540,92, 5. Franciaország 1468,07, 6. Szlovákia 1455,35.