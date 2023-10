A csoport felsőházában tanyázók nyertek.

Berettyó MSE–FISE-Újkígyós 33–46 (15–21)

NB II-es férfi mérkőzés. Berettyóújfalu, 200 néző. Vezette: Fibec, Herbák.

Újkígyós: KISS N. – Harangozó, BALOGH J. 6, KÁDAS 9 (2), FEKETE G. 9, Farkas Bálint 4, Farkas Balázs 4. Csere: Kecskeméti (kapus), FEKETE L. 6 (2), MÜLLER 5, Endrei, Gábor 3, Mezei 1, Marossy. Edző: Szabó Zsolt. A Berettyóújfalu legjobb góldobói: Tóth J. 9 (1), Mocsári 5, Pardi 5, Forrás 5.

Kiállítások: 8 perc + Nagy Á. kizárva, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/4.

A vendégek Kádas és Balogh gyors góljainak köszönhetően gyakorlatilag a mérkőzés elején eldöntötték a 2 pont sorsát (18. perc 7–15). Innen ugyan még visszakapaszkodott a házigazda (29. p.: 15–20), de a második félidőben a vendégek biztosan tartották a tíz pluszos előnyüket, így pedig izgalommentes győzelmet arattak.

Szabó Zsolt: – Papírforma győzelmet arattunk, a mutatott játék azonban hagyott kívánnivalót maga után. Taktikailag fegyelmezettebb játékot várok el néhány kulcsjátékosomtól.

Kondorosi KK–Mezőtúri AFC 36–40 (19–20)

Kondoros, 150 néző. Vezette: Juhász I., Szilágyi G.

Kondoros: Sztancsik – Istenes L. 2, PAPP K. 9 (1), POLGÁR T. 8, GAZSI 7, LŐRINCZI 8, Kasnyik T. 1. Csere: Kondé (kapus), Istenes I. 1, Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. A Mezőtúr legjobb góldobói: Zalai 12, Zvolenszki 6 (3), Kovács T. 5, Soós 5.

Kiállítások: 2 perc + Sztancsik kizárva, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/4.

Bár a vendégek kezdtek jobban (3–6), a kondorosiaknál Polgár és Lőrinczi termelte a gólokat, amikor pedig Sztancsik is hozzátette a magáét a kapuban, 9–7-re fordult a kocka. Felállt fal ellen nehezen lőttek gólokat a vendégek, de letámadásból rendre eredményes voltak, ezzel együtt ellépni csak szünet után tudtak, amikor már fáradni kezdett a mindössze két mezőnycserével rendelkező hazai gárda. A KKK ekkor is becsülettel tartotta magát, két esetben is minimálisra faragta a hátrányát, a Mezőtúr csak a meccs utolsó harmadában tudta állandósítani a 4-5 gólos fórját.

Kósa Balázs: – Gratulálok a csapatnak, végig volt tartása, ebből pedig tudunk építkezni a jövőt illetően.

Pick Szeged III.–CSIKO SE Orosháza 30–31 (13–16)

Szeged, 200 néző. Vezette: Móczár, Parádi.

Orosháza: PAJKÓ – Pásztor M. 3, Nagy K. 3, Borbély 9, Simon 2. Ambrus 1, Németh L. 6. Cserék: Árgyelán, Tomozi (kapusok), PÁSZTOR Á. 2, Nánási, Farkas, LÁSZLAI 4, Nadicsán 1, Viczián, Héjja. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Szeged legjobb góldobói: Sajben 7, Tusjak 7.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4.

Az Orosháza kezdte jobban a találkozót, a 11 percben Borbély góljával már öttel, 7-2-re vezettek a viharsarkiak. A hazai fiatalok persze nem adták olcsón a bőrüket, igyekeztek szorongatni a CSIKO gárdáját, de az első játékrész végéig már 2-3 találatnál közelebb nem tudtak férkőzni. A második félidőben aztán már kezdett szorulni a hurok, a Tisza-partiak 5 perc elteltével egyenlítettek (18-18), sőt, egy hamarosan a vezetést is átvették. A következő 10 percben felváltva estek a találatok, az orosháziak egy-két gólos előnyt is szereztek, ám az utolsó 5 percre ismét döntetlennel fordultak a felek (28-28). Hallatlan izgalmak közepette végül Lászlai utolsó másodperces átlövése döntötte el a mérkőzés és a két pont sorsát.

Héjja Ádám: – Ismét nagy győzelmet arattunk és újból megmutatta a csapat a nagyságát, nehéz helyzetekben rendre ki tudjuk segíteni a másikat és mindenki kiteszi a szívét, lelkét a pályán. Nagyon nehéz mérkőzés volt egy fiatal, jó csapat ellen. Sok hibát vétettünk, főleg támadásban, de ez betudható volt a fáradtságnak, mivel belső posztokon alig tudtunk cserélni. Köszönjük, hogy ennyien elkísértek minket Szegedre és biztatták a csapatot.

Makói KC–Békési FKC U21 38–26 (18–15)

Makó, 50 néző. Vezette: Horváth Z., Turák.

Békés: Vígh – Novák E., Lukács 3 (1), KÁDAS 10, Németh B. 1, Szabó G. 2, FEKETE B. 8 (1). Csere: Gyebnár (kapus), Miszlai, Kiss-Horváth 1, Furka, Ruzsányi, Halasi, Ritter, Fábián 1, Pocsai Edző: Vólent János. A Makó legjobb góldobói: Gazsó 7, Jakovljevic 5, Csányi 5, Valaczkai 5.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

A békési fiatalok az első félidőben harcos, bátor játékkal tartották a lépést a jól képzett, rutinos ellenféllel. A Makó csapata csak a szünet előtti utolsó két percében tudott 15–15-ről ellépni. Szünet után főként a támadások befejezésében mutatkoztak meg a hétközi korosztályos bajnoki találkozó fáradalmai. Ezt kihasználva a hazaiak a félidő derekát átlépve 30–20-as vezetést építettek ki, és végül magabiztosan nyerték a találkozót.



A bajnokság állása 6 forduló után: 1. CSIKO SE Orosháza 11 pont, 2. Mezőtúri AFC 10, 3. FISE-Újkígyós 9, 4. Makói KC 8, 5. Kondorosi KK 4, 6. Pick Szeged III. 2, 7. Békési FKC U23 2, 8. Berettyó MSE 2.