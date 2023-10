– Utóbbinál Marta Drpa jelenléte alapvetően határozta meg a játékunkat, itt egy másik úton indulunk el Margarita Stepanenkóval, akinek az eddigi teljesítményével, hozzáállásával maximálisan elégedettek vagyunk – folytatta Baran Ádám. – A nyitásfogadóknál tavaly hosszabbítottunk Glemboczki Zórával, akitől többet várunk, mint amennyit eddig nyújtott, húzóemberként számolunk vele ebben a szezonban. Iveta Stanchulova a bolgár válogatott szövetségi kapitányának, Lorenzo Micellinek az ajánlására érkezett, de Tóth Gábor is dolgozott vele a nyár folyamán, úgyhogy tudtuk, hogy egy végtelenül alázatos, komoly potenciállal rendelkező, még fejleszthető sportolóról van szó. Dominika Strumilo pedig jó fizikai paraméterekkel rendelkezik, topbajnokságokban és a belga válogatottban is szerepelt, bízom benne, hogy az itt zajló munka segíteni tud abban, hogy még magasabb szinten játsszon.

Az utánpótlásba is érkezett több 15 és 20 év között fiatal, akik részei lesznek annak a projektnek, hogy minőségi bázist építsenek. Közülük ketten, Budai Viktória és Gergácz Olga már a felnőtt csapatban is bemutatkoztak a felkészülés során és nem is okoztak csalódást. Rajtuk kívül több fiatalnak is kiváltják a versenyzési engedélyét a felnőtt kerethez, a szakmai stábot ismerve pedig nem fognak habozni bevetni őket.

– Annak rendeltünk alá mindent, hogy gyorsabb, dinamikusabb, korszerűbb röplabdát játsszunk, ez lesz a fő különbség az elmúlt évekhez képest – jelentette ki.

A rövid távú célokat tekintve az klub első embere tisztában van azzal, hogy az előző évtized eredményei köteleznek, de minden döntést gondos mérlegelést követően hoznak meg. Az elmúlt években jóval nagyobb fókuszt helyeztek az utánpótlásra, a hosszú távú stratégia alapját képezi, hogy magyar játékosokkal legyen sikeres a csapat. Azonban kellenek eredmények és példaképek is, ezért nagyon fontos, hogy emberileg is kifogástalan röplabdázókat igazoljanak, ebből nem fognak engedni semmilyen szinten.

– Nem meg nem értett zseniket, hanem harcosokat keresünk – szögezte le az elnök, aki az elvárásokat illetően így beszélt:

– A szimpatizánsok egy része nem látja, hogy egy klubnál mi zajlik a háttérben, mivel kell megküzdeni napról napra, miből áll egy felnőtt csapat üzemeltetése és működtetése. Azt mindenki tudja, hogy a korábbi évek fényében a Békéscsabának mindig a bajnoki címért kell harcolnia, de ő személy szerint nem érzi ezt a nyomást. Nem foglalkozik azzal, hogy a vetélytársaknál, hogy alakulnak a folyamatok, a BRSE a saját útját járja. Szükségesnek érezte az újrastrukturálást erre a szezonra, és minden egyes szereplő, legyen szó játékosról, stábtagról, edzőről, klubvezetőről hisz abban, hogy már idén szép eredmények várnak a klubra.

Végezetül az utánpótlásra is kitért:

– A tavalyi szezonban itt meghirdettünk egy paradigmaváltást, és örülök annak, hogy ez most jó irányba tart. Remek elegyet alkotnak a fiatal, sikerre éhes és tehetséges szakemberek a tapasztalt kollégákkal. Ez egy szellemi bázis és nem csak a konferenciák miatt: nívós szakembergárdánk van, akik nagyon sokra hivatottak. A mennyiségi utánpótlás-nevelésből a minőségibe szeretnénk átfordulni, ennek két irányt jelöltünk ki, és egyelőre mindkettővel elégedett vagyok. Évente több száz 1-2. osztályos diákot mérünk fel, itt már elindult a kiválasztás, fel is álltak U10-es és U11-es csapatok a kiválasztott gyerekekből. Hihetetlenül népszerű a sportág, sokan szeretnének röplabdázni és biztos vagyok abban, hogy a kiválogatott fiatalok közül többen is oda fognak érni a felnőtt csapatba, vagy még magasabbra.

A másik irányt úgy jellemezte, hogy „felülről beavatkoztak”, szinte minden korosztályba sikerült az ország különböző pontjairól tehetséges fiatalokat igazolni, akik azért jöttek, mert tudják, hogy Békéscsabán adottak a legjobb feltételek a fejlődésükhöz. Vérfrissítést jelentenek, hihetetlenül motiváltan, csillogó szemekkel érkeztek, kiléptek a komfortzónájukból annak érdekében, hogy a BRSE-nél profi sportolókká váljanak, a klubnak pedig erre a hozzáállásra, céltudatosságra, elhivatottságra és sikerorientáltságra van szüksége.

– Utánpótlásban továbbra sincs eredménykényszer, az edzőknek az a feladatuk, hogy a felnőtt keretbe minőségi sportolókat neveljenek. Szerencsére Dunát lehet rekeszteni a korosztályos bajnoki címekkel, nem kell semmit bizonyítanunk ezen a téren. Egységesítettük a képzést, rengeteg reggeli edzés zajlik az Akadémián, mert látjuk, mik a nemzetközi trendek, hol nyílik szét az olló és hol vagyunk lemaradva. Hiszem azt, hogy ez az út komoly eredménnyel kecsegtet, és nemcsak a békéscsabai, hanem a komplett magyar röplabdázás profitálni fog erről. Természetesen hihetetlen messze van még a vége, rengeteget kell dolgozni, hiszen több évtizedes lemaradást szükséges orvosolni, de jó az irány. Megtettük az első, nagyon fontos lépést, és hallatlan elszántsággal haladunk tovább.