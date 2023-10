– Október 1-től a nemzetközi ügyekért felelős díjugrató szakági titkári pozíciót tölti be. Milyen feladatokért felel? – kérdeztük Mitykó Zsuzsit.

– A díjugrató szakág a három olimpiai lovas szakág legnépesebb tábora hazánkban a Magyar Lovassport Szövetségen belül, hatalmas versenyzői bázissal. Szotyori Nagy Kristóf szakági elnök felkérésére örömmel vállaltam el a nemzetközi ügyek koordinálását. A versenyzők nemzetközi viadalokkal kapcsolatos ügyintézését, a hazai rendezésű nemzetközi versenyrendezők munkáját fogom segíteni. A szakág mindennapi munkájában is részt veszek. Új kihívás számomra és egyben megtiszteltetés is.

– Eddig a fogathajtó szakágban dolgozott, pontosan milyen szerepkörben?

– A Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakágának titkára voltam nyolc éven keresztül, ez év február végéig. Ez a munkakör egy megvalósult álom volt számomra. A szakág nemzeti és nemzetközi ügyeit intéztem egy személyben, sokrétű feladatkörrel.

– A fogathajtásnak sem fordított hátat, itt egy magas szintű nemzetközi vizsgát is tett. Milyen jogosítványokat jelent ez?

– Egy hosszabb és bonyolult vizsgafolyamat koronája az, hogy a Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI) fogathajtó szakágának négyes szintű technikai kiküldöttje lettem júniusban. Már a diplomamunkám megírásakor tudtam, hogy a fogathajtó szakágban szeretnék tevékenykedni. Azt a „Magyar fogathajtás története” címmel készítettem el.

Ez a legmagasabb négyes szint feljogosít arra, hogy akár Európa- és világbajnokságon is technikai kiküldöttként dolgozzak fogathajtó versenyeken. Büszke vagyok arra, hogy nőként rajtam kívül csak egy brit hölgy tölti be ezt a szerepet világszinten és rajtunk kívül is csak hat férfi van ezen a listán. A feladatkör nagyon szerteágazó, egy verseny technikai kiküldöttje rengeteg dologra figyel, leírni meglehetősen nehéz lenne a pontos munkánkat. Magyarországon nincs hiány a fogathajtó versenyek, bajnokságok szervezésében. Rendszeresen otthont adunk a legmagasabb szintű versenyeknek, így lehettem Európa- és világbajnokságokon asszisztens. Hazánk mellett Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban is dolgoztam már technikai kiküldöttként 2015 óta, amikor az első vizsgámat tettem.

– A lovassport iránti érdeklődése családi indíttatású, hiszen az édesanyja, Szabó Zsuzsa – a mai napig is – benne dolgozott (korábban a megyei lovas szövetség elnökeként is), dolgozik. Mi az, amit tőle tanult?

– A sport iránti alázatot, a versenyzők, versenyszervezők minél magasabb szintű segítését és egy kicsit a maximalizmust is, mely szerint a százszázalék nem elég, nekünk száztíz százalék kell!