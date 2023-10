A Kórház utcába látogató szomszédvár 13 megszerzett pontjával pillanatnyilag a 11. helyen áll, ami már bennmaradó helynek számít. Soraiban ugyanúgy helyet kapnak rutinos, sok nagy csatát megélt egyéniségek, mint fiatal, feltörekvő titánok. Hullámzóan teljesítenek, az utolsó öt meccsükön csak egyetlen alkalommal maradtak alul. A csabaiak tíz meccs után első vereségüket szenvedték el, ezzel együtt vezetik a Dél-keleti csoportot, és egy újabb sikerrel megszilárdíthatják a helyüket.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Sajnos az ESMTK elleni mérkőzésen nem néztünk ki jól. Mindezt átbeszéltük az öltözőben, levontuk a konzekvenciákat, s úgy gondolom, ez már nem befolyásolhatja negatív irányba a teljesítményünket. A rangadó utózöngéjeként Albert és Vólent egy-egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, a támadó a folyosón kapta meg a piros lapját. Persze azért kellően mély a keretünk ahhoz, hogy pótolhassuk őket, most legalább bizonyíthatják rátermettségüket, akik a jó szereplés hatására eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. A Szolnok sokat változott erre az évre, más célokkal küzd és meglehetősen rapszodikusan teljesít. Akadnak tehetséges saját nevelésű fiataljai, akiknek hosszabb távon magasabb szinten is meghatározó szerep juthat. Intő jel számunkra, hogy vannak meglepetésgyőzelmei. Zárt védekezésre és kontrajátékra kell felkészülnünk. A sérült Fazekast leszámítva, mindenki egészséges és hadra fogható, így alapvető célunk nem is lehet más, mint a három pont begyűjtése.

A 12. forduló programja. Október 20., péntek, 17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC. Október 22., vasárnap, 11.00: Kecskeméti TE II.–Monori SE, Bp. Honvéd II.–Hódmezővásárhelyi FC. 13.00: Erzsébeti SMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., BKV Előre–Körösladány MSK, FC Dabas–Vasas FC II., Martfűi LSE–Ceglédi VSE, Füzesgyarmati SK–Pénzügyőr SE.