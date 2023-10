Optimum Solar-Békési FKC–Vecsési SE 36–30 (17–12)

NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 150 néző. Vezette: Kovács Tibor, Mándli Balázs.

Békés: BORBÉLY – KEPESS 6, HASZILLÓ 5, Laufer, Árpási 1, Mezei 8 (4), Fedor 2. Csere: Kiss O., Takács (kapusok), DÁVID 3, Horváth L. 2, Varsandán 1, KOVÁCS SZ. 1, Sütő 2, Novák Zs., Novák E. Edző: Padla József. A Vecsés legjobb góldobói: Székely 6, Zalai 6, Czabán 5, Angebrandt 4.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/1.

A mérkőzés első harmadában rendre a pontosabban játszó vendégek vezettek egy-két góllal. Ebben az időszakban a békésiek több ígéretes helyzetben is hibáztak, ezért maradt el a fordítás. A 23. perben Kepess találata hozta ezt el, de kellettek hozzá a végig egyenletesen jól teljesítő Borbély bravúrjai is. A végjátékra összeállt a hazaiak védekezése is, ennek hozadéka volt, hogy magabiztos előnyt szereztek a szünetig.

A második félidő elején a Vecsés egy négygólos szériával gyakorlatilag visszajött a mérkőzésbe. A hazaiak azonban gyorsan reagáltak az új helyzetre és a félidő közepére az addigi legnagyobb fórt építették ki (28–20). A látogatók előszeretettel alkalmazták a hét a hat elleni támadásokat, de érdemileg már ezzel sem tudták megváltoztatni a mérkőzés menetét. A Békés ezúttal magabiztosan játszott és nem hagyott kétséget afelől, hogy a jobbik csapat gyűjtötte be a két pontot.

Padla József: – A találkozó elején nehezen találtuk a vendégek játéka ellenszerét, de a védekezésünk stabilizálásával és egy jó kapusteljesítménnyel sikerül fordítanunk. A második félidőben már jó sebességgel kézilabdázva, és kiemelkedő csapatmunkával arattunk magabiztos győzelmet.