A két évvel ezelőttig még Békéscsabán játszó válogatott UTE-csapatkapitány, Boskó Ágnes nyitotta meg a pontok sorát, Bodnár Dorottya révén azonban gyorsan jött a hazai válasz. Utóbbi remek nyitásai után úgy belejött a csapata, hogy többek között Margarita Stepanenko egymást követő két ásza után 10:2-nél az újpesti trénernek, Horváth Andrásnak már másodízben kellett időt kérnie. A brazil Amaral két pontjával ugyan szépített az UTE, de a különbség csak időlegesen csökkent. Próbálta fenntartani a maximális koncentrációt a Békéscsaba, amely Stepanenko hatásos bombáival próbálta szétzilálni a vendégek játékát. A 22. pontért nagyon megdolgoztak a csabaiak, a csaknem egy percig tartó labdamenetet végül Stepanenko zárta le és az azeri is juttatta szettlabdához a Békéscsabát, és az ő blokkja is tett pontot az első játszma végére.

Próbált felpörögni a fiatal fővárosi együttes, de Stepanenko, vagy Glemboczki Zóra bombaerős és pontos ütései bizony elvették a játéktól a kedvüket. Horváth András 11:6-os csabai vezetésnél időt kért, úgy érezte, hogy ekkor még talán megállíthatják a csabaiakat. De mégsem, mert a hazaiak egy olyan szériába kezdtek (zsinórban 5 pont), ami után az újpestiek már képtelenek voltak egyáltalán szorossá tenni a játszmát. 20:8-nál jött az újabb vendég időkérés, de ez sem segített. Egy 4:0-s sorozat már nagyon közel hozta a hazaiakat ahhoz, hogy meglegyen a második játszma is. A végén azonban egy kis könnyelműsködés után picit felzárkózhatott az UTE. Így is tizenegy szettlabdája lett a csabaiaknak. Csak egyet rontottak, és végül ismét Stepanenkóé volt az utolsó szó.

Kicsit döcögősen kezdődött csabai szempontból a 3. felvonás, szokatlan módon a vendégek vezettek, igaz csak minimális különbséggel. Stepanenko vezérletével azután összekapta magát a Békéscsaba és 10:8-nál már Horváth Andrásnak kellett időt kérni. A lila-fehérek azonban tapadtak a hazaiakra, ezért 12:11-es állásnál már Tóth Gábor folyamodott ehhez az eszközhöz. A meccs második maratoni labdamenete után a hazaiaké lett a pont, a tizenharmadik – kellett is nagyon! Szívósan küzdött az UTE, és játszma derekán ismét átvette a vezetést. Szenvedett a Csaba, belelkesedett az UTE és a hajrában is teljesen nyílt maradt a küzdelem. A végén aztán egy 5:0-s sorozat után már szett-, és meccslabdához jutott a Békéscsaba és egy széles ütés után meg is nyerte a találkozót.