Csanádapácai EFC–Tótkomlósi TC 0–2 (0–1)

Vármegyei II./B osztályú mérkőzés. Csanádapáca, 40 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Csanádapáca: Pós A. – Drozdik (Vígh), Haba, Juhász, Göcző, Bozsó M., Rakonczai, Deák, Csende, Gyallai, Kis Á. (Dániel). Edző: Szikora Pál.

Tótkomlós: Asztalos – Poljak D. (Horváth J.), Kocsis, Baliga D. (Stranszky), Ondrejó, Fazekas (Jámbor), Abonyi (Borbás), Kovács I., Balogh T., Koleszár (Makszi), Varga G. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Ondrejó (43.), Koleszár (62.).

A pályán egyenlő erők küzdöttek, de míg az apácaiak hadi lábon álltak a gólszerzéssel, a vendégcsapat fura körülmények között szerzett kétszer is betalált, ami három pontot eredményezett számára.

Szikora Pál: – Alulteljesítő kulcsjátékosok, kihagyott büntetők, lesgól. Mi más is lehetne a végeredmény?

Horváth Henrik: – A remek napot kifogó Asztalos két tizenegyest hárított, ami nagyon kellett a győzelmünkhöz. A pályán amit elterveztünk játékban, azt maximálisan véghez vittük. Jó iramú mérkőzésen játékban múltuk felül a szimpatikus Apácát.

Deák János

Magyarbánhegyesi FC–Kétegyházi SE 2–0 (2–0)

Magyarbánhegyes, 100 néző. Vezette: Baczovszki Attila.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Bozsár, Balázs (Fodor P.), Varga P., Kormányos, Simondán (Tóth Lá.), ifj. Kintner, Fülöp (Botlik), Rozsi, Fodor R. (Tóth Le.), Matuz P. Edző: Kintner János.

Kétegyháza: Rostás – Jova, Sós (Zsilák), Puporka R., Bozsó, Gyulai, Puporka E., Simonka, Patkás (Darócz), Máté, Gulyás. Edző: Kiss Tibor.

Gólszerző: ifj. Kintner (21.), Fülöp (38.).

A bánhegyesiek a lelkes táboruk által űzve magabiztos vezetésre tettek szert a szünetig. A hasonló folytatás elmaradt, mert a vendégek rendezték soraikat, de a kapu előtt elfogyott a tudományuk gy nem tudták veszélyeztetni a hazaiak sikerét.

Kintner János: – Magabiztos első felvonás után kicsit beleültünk az eredménybe, amivel némi mozgástérhez jutottak a vendégek, de a győzelem így sem volt veszélyben.

Kiss Tibor: – Köszönöm azoknak a tisztes helytállást, akik ma eljöttek. Az első félidőben kicsit tompán játszottunk, a másodikban pedig elszórakoztunk számtalan helyzetet.

K. J.

Újkígyós FC–Battonyai TK 3–4 (1–4)

Újkígyós, 30 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Újkígyós: Borbély – Vida (Solymoskövi Zs.), Gazsó (Karácsonyi), Sas, Danczik, Dohányos (Burkus), Farkas F., Horváth R. (Varga P.), Csiernyik M., Benyó, Prókai. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Battonya: Erdélyi – Lenti, Varga K., Káló, Liszkai P., Nagy Gy., Kiss Z., Kukula, Nagy T. (Simon P.), Pajkó (Ármán), Liszkai L. Edző: Lukács István.

Gólszerző: Csiernyik M. (16., 62.), Danczik (54.), ill. Liszkai L. (5.), Kiss Z. (7., 25., 37.).

Eltérő félidők után alakult ki a szoros battonyai siker. Az első 45 percben a vendégek még több gólt szerezhettek volna, szünet után viszont benne volt a pakliban a kígyósiak fordítása is.

Tóth Pál: – Egy félidőnyi előnyt adtunk az ellenfélnek, ami döntőnek bizonyult. A szünetben hiába rendeztük a sorokat, ez csak szépítésre volt elég. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk Borbély Hannának, Borbély Zoli első kislányának!

Lukács István: – Lejátszottunk a szezon legjobb és leggyengébb félidejét is. Szerencsére az utóbbi nem bosszulta meg magát.

T. P.

Csorvási SK–Kaszaper FC 2–4 (0–1)

Csorvás, 80 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Csorvás: Németh I. (Námet H.) – Salka, Zsiga N. (Krámli), Varga G. (Koszna), Mazán, Csábi, Barkász, Varga A. (Lengyel), Gerda V., Popovics, Máriás. Játékos-edző: Csábi Mihály.

Kaszaper: Magony – Bordás M., Hatfaludy, Péli (Kéri), Szivák, Vincze (Toll), Harmati, Mátó, Simon B. (Szemenyei), Bódi (Garamvölgyi), Tóbiás (Kasza). Edző: Kormányos Antal.

Gólszerző: Popovics (60.), Koszna (85.), ill. Vincze (16., 50.), Szivák (52.), Péli (61.).

Nagy küzdelem alakult ki a pályán, a vendégek azonban kevesebbet hibáztak, ennek a hozadéka lett a vezetésük is. A második félidő elején gyorsan jelentős lett a különbség a csapatok között, a házigazdák azonban becsületből mentek és sikerült is szépíteniük.

Tárnyik Tibor technikai vezető: – Küzdöttünk, hajtottunk becsülettel, de túl sokat hibáztunk ahhoz, hogy legyen esélyünk a pontszerzésre az osztály egyik legjobb csapata ellen.

Kormányos Antal: – Jól kezdtük a mérkőzést, több helyzetet kialakítottunk és megszereztük a vezetést. Az első félidő végén lezúduló eső okozott némi zavart a játékban, de második játékrész elején sikerült lezárnunk a mérkőzést. Ismét stabilan játszott a csapatom, egy jól szervezett ellenféllel szemben, megérdemelt és nagyon fontos győzelmet arattunk.

Kaszai Norbert

Kevermes SE–Köröstarcsai KSK 0–8 (0–3)

Kevermes, 50 néző. Vezette: Baczovszki Attila.

Kevermes: Kócs – ifj. Bauer, Kovács J., Boda, Recski, Szabó T., Kovács A., Horváth N., Pain, Egeresi (id. Bauer), Lakatos S. Edző: Id. Bauer Károly.

Köröstarcsa: Nagy-Gáspár – Tóth G., Puskás, Hajdú, Kántor M., Kántor L. (Egri), Kozák, Kata, Szentpéteri, Vincze Gy., Keresztesi. Edző: Kocsis Zsolt.

Gólszerző: Hajdú (3.), Puskás (4., 12., 64., 78.), Kozák (56.), Kata (59.), Egri (68.). Kiállítva: Kovács A. (15. – durva szabálytalanság).

A toldozott-foldozott hazai együttes korán jelentős hátrányba került, azt követően pedig még a sérülések sem kímélték, így csak a vendégek győzelmének aránya lehetett kérdéses.

Bauer Károly: – Betegség miatt az amúgy is szűk keretünkből három játékost kellett nélkülöznünk. Tartalékosan ennyire voltunk képesek, sajnos további három játékost is elveszítettünk menteközben, emiatt nyolcan fejeztük be a meccset.

Kocsis Zsolt: – A gyors góljaink érthetetlen módon minket zavart meg, de a félidőben sikerült rendezni a sorainkat, így tudtuk növelni az előnyünket Jó játékvezetés.

B. K.

Lőkösháza KSK–Kunágotai TE 5–0 (2–0)

Lőkösháza, 100 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Lőkösháza: Horváth S. – Kolozsi (Balázs M.), Novák, Boros, Czernó (Pusztai), Susánszki, Szincsák, Komlósi (Orosz), Kollát, Lakatos, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Sóstai, Farkas F., Csomós (Hajdú Á.), Mészár (Sárvári Á.), Fodor, Nagy P. (Megyeri), Sárvári M., Sirkó, Farkas M. (Mikoly). Játékos-edző: Korpa János.

Gólszerző: Barthalos (6.), Komlósi (45., 50., 78.), Pusztai (83.). Kiállítva: Sóstai (90. – kakaskodásért).

A hazaiak számára megadta a lendületet a korai vezető gól, a folytatásban pedig volt egy olyan kreatív támadójuk, aki a mérleg nyelvének bizonyult.

Botás Attila: –

Korpa János: – Nem adtuk fel, de ma csak ennyire futotta.

Következik

10. forduló. November 4., szombat, 13.30: Újkígyós FC–Csanádapácai EFC, Battonyai TK–Kevermes SE, Köröstarcsai KSK–Magyarbánhegyesi FC, Kétegyházi SE–Csorvási SK, Kaszaper FC–Lőkösháza KSK, Kunágotai TE–Tótkomlósi TC.

Mesterlövészek

16 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza), Varga Gábor (Tótkomlós).

11 gólos: Popovics Marcell (Csorvás).

10 gólos: Puporka Róbert Elemér (Kétegyháza).

8 gólos: Hajdú Bence (Köröstarcsa), Puskás Péter László (Köröstarcsa).

6 gólos: Kovács Adrián (Kunágota).