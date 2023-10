A második idegenbeli mérkőzését is elveszítette a Békéscsabai KK együttese a Zöld csoportban. Az újonc ezúttal a pécsi egyetemistákkal szemben maradt alul és ugyanúgy 57 pontig jutott, mint előtte Tiszaújvárosban, igaz ezúttal a védekezése lényegesen jobban működött annál.

NKA Universitas Pécs II.–Békéscsabai KK 72-57 (19-15, 20-18, 23-10, 10-14)

NB I. B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Pécs, 50 néző. Vezette: Balogh Gy., dr. Nagy, dr. Szűcs.

Pécs: Rátgéber 4/3, Bánfi 9/3, BOR 11/3, Merkl 1, HERGER 19. Csere: Zalay 6/6, Antal, Bolyos 2, KELEMEN 15/3, Korszunszkij 2, Füzesi 3/3. Edző: Sértő Ádám.

Békéscsaba: Balog G. 3, Cvijin 9/3, Varga Á. 13, Vodila 8, Hajdú M. 10. Csere: Kovács J. 2, Varga Z. 7/3, Tulkán, Szoljevics 5/3, Scherber. Edző: Lackó Róbert.

Öt csabai ponttal indult a meccs, ám azután gyorsan belerázódtak a házigazdák, és egy kiélezett negyedre két triplával tettek pontot. A folytatás is szorosan alakult, a csabaiak azonban csak megközelíteni tudták a házigazdákat. Még így is lett volna sanszuk fordítani szünet után, de a harmadik negyedben szétesett a védekezésük, és a támadójátékukba is sok pontatlanság csúszott, ezt meglovagolva a Pécs eldöntötte a mérkőzést. A csabaiak becsületére szóljon, hogy ez nem szegte kedvüket és a záró 10 percet sikerült megnyerniük.

Lackó Róbert: – Elsősorban gratulálni szeretnék a Pécs együttesének, amely lendületes és tetszetős kosárlabdát alakított. Próbáltuk megállítani a rohanásokat, próbáltuk a zóna védekezést, lényegesen többet javult a védekezésünk mint amilyen Tiszaújvárosban volt. Építkezünk tovább, készülünk a következő mérkőzésekre.