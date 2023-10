Békéscsabai KK–Nagykőrösi Sólymok KE 91-93 (17-20, 23-28, 14-14, 24-16, 13-15)

NB I. B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: dr. Varga Z., Földi, Polonkai.

Békéscsaba: BALOG G. 31/18, Cvijin 3/3, Varga Á. 4, HAJDU M. 9/6, Kurtucz 2. Csere: FÁBIÁN 21, Vodila 4, Vágvölgyi Á. 5, Kovács J. 3/3, Szoljevics 9/9. Edző: Lackó Róbert.

Nagykőrös: Fehér 10/6, MÁRI 14/9, Mészáros 15/15, Mácsai 12, Molnár B. 4. Csere: TIMKÓ 10, Tóth B. 10, KOCSIS 18/3, Filep. Edző: Kovács Márk.

Az első negyed közepéig jól alakultak a csabaiak dolgai, hiszen a Veszprémből visszatérő 211 centis óriás, Fábián Szabolcs duplájával már 12-7-re is vezettek, ám ekkor a vendégek egy tízpontos szériával átvették a kontrollt. Hajdu és Vágvölgyi összehozta az egyenlítést, Fehér kinti dobásával mégis a Nagykőrös fordult előnnyel. A második etapot is jobban kezdte: nyolc pontjára érkezett csak válasz Balog büntetői révén. A hazaiak tanácstalannak bizonyultak a látogatók távoli pontos dobásaival szemben, így a tarthatatlan Fábián hiába gyűjtögette a pontokat, a különbség csak nőtt a felek között (17. p.: 28-46). A szünet előtti időszakban a csabaiakat Balog és Hajdu triplái hozták vissza a meccsbe.

A harmadik negyedben sem tűnt úgy, hogy a házigazdákban lesz annyi plusz, amivel szorossá tehetik a találkozót. A Kőrös stabilan tartotta 10 pont fölötti előnyét, ami csak a 30. minutában lett egyszámjegyű. A záró etapra komoly hajrába kezdett Lackó Róbert együttese. Szoljevics két triplájával és Fábián büntetőivel 64-64-nél utolérte a vendégeket. Aztán jött egy 4 perces üresjárat és máris 65-75-ere alakult az eredmény. A közönség űzte a hazaiakat, akik Balog Gábor remeklésével 75-75-nél egyenlítettek. Erre érkezett még egy tripla, amit szintén Balog távoli sikeres dobása közömbösített.

Jöhetett a hosszabbítás, melynek során a látogatók 7 pontos előnyre tettek szert (44. p.: 83-90), ám sikeres kinti dobásokkal a BKK-nak sikerült izgalmassá tenni a finist. A legvégén Balognak még volt egy félpályás kísérlete, de az kimaradt, vele a fordítás lehetősége is.

Lackó Róbert: – Először is gratulálok az ellenfélnek, egy igazi thrillert nyert meg. Örülök, hogy volt tartása a csapatnak, hiszen mínusz tizenötről visszakapaszkodtunk, a negyedik negyedben pedig tízről is. Az ilyen meccsekből lehet a legtöbbet tanulni, megyünk tovább, kijavítjuk a hibákat és fejlődünk. Köszönjük a fantasztikus hangulatot a szurkolóknak!