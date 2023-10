Morva Zoltán alakulata az első félidőben hullámzóan, szünet után hatékonyabban játszott az Eger ellen, ami kiélezett végjátékban megszerzett, munkás két pontot hozott a „konyhájára”.

Zengő Alföld Orosházi KA–Eszterházy SC Eger 25–24 (11–13)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Dulai Ádám, Pisák Bence Károly.

Orosháza: Bálint – LUDVIG 4, Gara 1, ZAVACZKI 9 (4), Kostyó 1, Kenyeres 3, Rácz 2. Csere: Reszegi (kapus), Ács, Mikula, Jáhn, PETRI 4, Baráth 1, Horváth B., Bedron. Edző: Morva Zoltán. Az Eger legjobb góldobói: Zsákovics 5, Zákányi 5 (3).

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.

A találkozó elején mindkét oldalon nehezen születtek a találatok, mert a kapusok jól végezték a dolgukat. Zavaczki Boglárka duplájával a 9. percben először vezettek két góllal a házigazdák, azonban 7–5-ös állásnál elmaradt a folytatás. Az OKC játékosai sokat hibáztak, támadásban pontatlanok voltak, ennek következményeként az Eger 7–8-nál átvette a vezetést és a szünetig magabiztosan tartotta a két-három „fás” különbséget.

A folytatásban úgy tűnt használt az öltözői fejmosás, Petri Ildikó pályára lépése is javított a hazaiak támadóhatékonyságán. A 36. percben 15–15-nél utolérték, majd el is hagyták a látogatókat. A hevesi hölgykoszorú egy kettős emberelőnyt meglovagolva a 44. percben ismét fordított (18–19), de ez most nem okozott törést a hazai oldalon. Morva Zoltán az 50. minutában eligazítást tartott, azt követően még inkább összeállt csapata védekezése. Az egriek 9 percen át gólképtelennek bizonyultak, ezt meglovagolva ismét átvette a vezetést a hazai gárda. A meccs legvégéig kontroll alatt volt a meccs, az utolsó pillanatokban azonban Reszegi Eszter bravúrjára is szükség volt a két pont otthon tartásához.

Morva Zoltán: – Kiizzadtuk a győzelmet, nagyot dolgoztunk ezen a mérkőzésen. Tudtuk, ha a helyzeteinket értékesítjük, valamint védekezésben is hozzuk a megbeszélteket, akkor képesek vagyunk a magunk javára fordítani a találkozót. A második félidőben sokkal több megállító faultunk volt, ekkor sikerült átvenni a vezetést. Az utolsó tíz percben pedig helyén volt a szíve a csapatnak, gratulálok. Köszönjük a szurkolóknak a buzdítást, nagyon sokat jelentett a támogatásuk.