A két csapat a tavaszi bajnoki éremharcban „elkerülte” egymást, a szabolcsiak a Szent Benedek Röplabda Akadémiával a bronzért, a békéscsabaiak a Vasas Óbudával az aranyért csatáztak, összességében mindkét fél veszített, a Nyíregyháza a 4., a Békéscsaba a 2. helyen végzett. A két gárda bő két évvel ezelőtt uralta magyar mezőnyt, az Extraligában és a Magyar Kupában is döntőztek egymással, mindkét trófeát az akkor Németh Szabolcs edzette nyírségi társulás nyerte.

Az azóta jelentősen kicserélődött gárdák a két héttel ezelőtti Boraqua Kupán már „megismerkedhettek” egymással, a torna döntőjének is beillő összecsapást 3:1-re a viharsarkiak nyerték.

A hatszoros bajnok nyíregyháziak nem tétlenkedtek a nyári időszakban, leigazolták az előző idényben a cseh élvonalbeli VK UP Olomouc színeiben játszó 26 éves brazil feladót, Ana Falvia Galvaot. Visszatért a saját nevelésű Szabó Lili, és szerződtették a 24 éves venezuelai szélső ütőt, Asly Antiverót, a 22 éves kolumbiai centert, Valerin Carabalit, valamint két szerb játékost is: az átló posztra Nina Kocsicsot (29), az ütőre Ivana Jeremicset (25). A csapatot a Nyíregyházán tavaly novemberben munkába álló felvidéki edző, Tomás Varga irányítja, aki az első szezonjában bronzérmes lett csapatával a Magyar Kupában.

Békéscsabán a klub vezetése szükségesnek érezte az újrastrukturálást erre a szezonra, és Baran Ádám klubelnök szerint minden egyes szereplő, legyen szó játékosról, stábtagról, edzőről, klubvezetőről hisz abban, hogy már idén szép eredmények várnak a klubra.

– Annak rendeltünk alá mindent, hogy gyorsabb, dinamikusabb, korszerűbb röplabdát játsszunk, ez lesz a fő különbség az elmúlt évekhez képest – nyilatkozta korábban lapunknak a Békéscsabán vezetőedzőként negyedik szezonját megkezdő Tóth Gábor.

Ehhez a már Békéscsabán játszókhoz meg is találták a megfelelő játékosokat, a mindig kulcsfontosságú feladó posztra a komoly múlttal rendelkező, a török Bursaval Challenge Kupa-, a Stuttgarttal Német Kupa-döntős, a Galatasaray-jal török bajnoki bronzérmes egykori válogatott 31 éves török Cansu Aydinogullarit, és a fiatal, a válogatottban is bemutatkozó Kotormán Rékát (23). Centerposzton Pintér Andrea (29) és Bodnár Dorottya (28) mellé a fiatal Kump Alíz (19) érkezett. Az átló posztra az azeri Margarita Stepanenko (30) lehet a megoldás, a nyitásfogadóknál tavaly hosszabbítottak a saját nevelésű Glemboczki Zórával (23) és húzóemberként számolnak a bolgár Iveta Stanchulovával (26) és bíznak benne, hogy a nemrégiben leigazolt belga válogatottban is megforduló 26 éves ütővel, Dominika Strumiloval is jó vásárt csináltak. A liberóknál ugyanúgy a csapatkapitány, Molcsányi Rita (30) és Kertész Petra (21) szerepel majd.

A békéscsabaiak két tornával, a lugosival és a békéscsabaival erős hazai és nemzetközi gárdák ellen készültek fel a szezonra, míg a nyíregyháziak szerdán a spanyol FP PRO Voley Andalucia elleni idegenbeli Challenge Kupa mérkőzéssel (amit 3:1-re a hazaiak nyertek) már túl is estek a főpróbán.

Tomás Varga edző szerint ha sikerül stabilizálni a Fatum játékát, akkor lehet szettet, szetteket nyerni a jó kerettel rendelkező BRSE otthonában. Carabali a jövő hét elején érkezik, így rá még nem számíthat a tréner.

A mérkőzést Szabó Péter és Horváth Miklós vezeti. A találkozó 18 órakor kezdődik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, melyet az M4 Sport+ élőben közvetít.