A csabaiak a 2. félidőben is dicséretre méltóan küzdöttek, visszajöttek négy gólra, de Vámos Petra és a kapu előtt magát egyre inkább feltaláló válogatott Planéta Szimonetta révén a játékrész derekán tekintélyes, nyolcgólos előnyt fabrikált össze a DVSC. Jött is az időkérés, ami annyiban használt, hogy a kispadon is minőségi játékosok sokaságát felsorakoztató hazaiak egyelőre még nem tudtak jobban elszakadni vendégeiktől. Vámos Petra azonban szakmányban lőtte a gólokat, és jól szállt be a játékba a brazil jobbszélső, Mariana Costa is, így sikerült kialakítani az addigi legnagyobb kilenc gólos differenciát. Rác Sándor megpróbálta a szűkös keretéből forgatni a csapatát, de egyre kevesebb sikerrel. A lila-fehérek hullámvölgybe kerültek, hét percig gólképtelennek bizonyultak és Mariana Costa találata után tízet számolhatott a nagyérdemű.

A hajrában Török Fanni okozott némi zavart a debreceni kapu előtt, aki háromszor is becsapta a francia kapust, Gabriel Catherine Joellet, de ez is csak arra volt elég, hogy ne szaladjon bele még nagyobb vereségbe az Előre NKSE.

Rác Sándor: – A héten több játékost kellett nélkülöznünk sérülés miatt. A Debrecen megmutatta, hogy az egyik legjobb csapat Magyarországon. Azért egy kicsit jobb játékban bíztam, amit tudunk, azt nem láttam viszont a csapattól.

DVSC-Schaeffler–TAPPE-Békéscsabai ENKSE 36–24 (16–11)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Székesfehérvár, 800 néző. Vezette: Benya-Hantos Dorina, Kovács Kamilla.

Debrecen: Bartulovic – Töpfner 3 (3), VÁMOS P. 9, Füzi-Tóvizi 1, Planéta 3, Kácsor 3, Petrus 2. Csere: Gabriel (kapus), Jovovity, Johansson, Haggerty 1, Hámori 4, Vámos M. 3, Nagy N. 1, COSTA 6, Csenyánszki. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Békéscsaba: Pásztor – Horváth G. 2, Lanistanin 2 (2), GYIMESI 6, MAYER 5, Termány 3, Szondi 2. Csere: Szabó D. (kapus), Aranyi, Török F. 3, Jovicsevics, Csáki 1, Bencsik, Kukely K., Sándor R. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 9. p.: 6–3. 15. p.: 11–5. 20. p.: 14–6. 27. p.: 14–11. 36. p.: 18–14. 42. p.: 24–16. 47. p.: 28–19. 51. p.: 30–20. 57. p.: 33–23.