Bondár Annának és Gálfi Dalmának is az a célja, hogy ismét a legjobb százban zárja az évet a női teniszezők világranglistáján. A 106. helyen álló szeghalmi származású versenyző elmondta, nem volt könnyű számára az idény eddigi szakasza.

– Az Australian Openen megszereztem első Grand Slam-főtáblás győzelmemet, de aztán egy tüszős mandulagyulladás hetekre visszavetett – idézte fel a 26 éves teniszező. – Sorra kaptam ki az első fordulóban, de Rómában jött a fordulat, ahol többek között a volt top 10-es Karolina Pliskovát is legyőztem. A füves pályás szezon egészen jól sikerült ahhoz képest, hogy nem ez a kedvenc borításom, majd Lausanne-ban meccslabdáról kaptam ki az elődöntőben, pedig akkor a tornagyőzelem is benne volt a játékomban. A US Openen nem jutottam főtáblára, de utána megnyertem egy 60 ezres svájci versenyt. Sajnos nyár óta saroksérüléssel küszködök, így a szezon hátralévő hónapjai részben ettől függenek.

A Hajdúszoboszló SE sportolója megerősítette, hogy megpróbálja magát visszaküzdeni a top 100-ba – tavaly ötvenedik is volt –, ami azt is magával hozná, hogy főtáblás lehet a januári Australian Openen.

– Az idei év legfontosabb tanulsága a számomra, hogy legyek türelmes magammal, és hogy az előmenetelem érdekében kisebb versenyeket is be kell vállalnom. Jó lenne annyi pontot gyűjtenem még, hogy az év végén ne kelljen Dél-Amerikába is elutaznom – hangsúlyozta Bondár Anna, aki legközelebb egy roueni challenger-tornán, majd Kolozsváron lép pályára.

A 145. helyen álló Gálfi Dalmának – aki egy éve még 79. volt – még több egészségi problémával kellett megküzdenie az idén. Közölte, frusztráló, hogy a sérülések miatt mindig elölről kell kezdenie mindent, és már a sokadik mélyponton van túl a karrierjében. A folytatásban ő is Rouenben szerepel, majd Monastirba utazik, aztán mindkettejüknek a Billie Jean King Kupa belgiumi selejtezője következik novemberben.

Ennek kapcsán Palágyi Miklós szövetségi kapitány kifejtette, nehéz sorsolást kapott a válogatott, de benne van a csapatban, hogy meglepetést okoz Charleroi-ban.

– Nem mi leszünk a favoritok, és a hazai pálya is a belgák mellett szól, de biztos vagyok benne, hogy részünkről mindenki százszázalékos teljesítményt fog nyújtani – fűzte hozzá a szakvezető.

A jövő évi párizsi olimpiára történő kijutásra is mindkét lánynak megvan az esélye, a kvalifikációs időszak a 2024-es Roland Garros végéig tart.

– Babos Timivel Wimbledon után beszéltük meg, hogy megpróbáljuk a közös szereplést, meg is nyertünk egy százezres tornát, majd a US Openen is együtt játszottunk. Jelenlegi célunk, hogy az olimpián párosban elindulhassunk – ecsetelte Bondár Anna.