A Mezei Ligában a férfi és női felnőtt, az U18, az U16 és az U14-es korosztályokban hirdettek győztest.

A férfiaknál óriási csata folyt a pécsi Lomb Ádám és a békéscsabai Karsai Gábor között, kettejük párharcát egy másodperccel a baranyai fiú nyerte.

Az esemény keretében ünnepélyes körülmények között búcsúztatta el a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club világ-, és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes súlylökőjét, Márton Anitát, aki edzőjével, id. Eperjesi Lászlóval a dobogó tetején hallgatta dr. Juhász István, a Kopp Békéscsabai AC elnöke méltató szavait.

– Akkor, amikor a klub elbúcsúzik tőled Anita, úgy gondoljuk, hogy ez a búcsú nem végleges lesz – mondta az elnök. – Szeretnénk a pályádat a jövőben is figyelemmel kísérni, és azt kérni tőled, hogy te is figyelj oda a Békéscsabai Atlétikai Clubra, hiszen több mint húsz éven keresztül ennek az egyesületnek voltál a tagja, a legszebb eredményeid ide kapcsolódtak, és tarts meg a jövőben emlékezetedben bennünket – mondta dr. Juhász István, aki Kopp Szilárd, a névadó szponzorral és Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel együtt ajándékot adott át Anitának. Tóth Sándor, a klub igazgatója egy súlygolyót, míg Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármester virágcsokort nyújtott át.

Márton Anita lapunknak elmondta, hogy a visszavonulása óta egyetlen percet sem unatkozott.

– Próbálom utolérni otthon magamat a teendőkkel, de a Szegedi VSE szakosztályvezetőjeként az egyesületi ügyeket is csinálom, ahol volt egy pályázati elszámoló időszak. Próbálok ilyenkor ősszel kimenni az iskolákba, sportágválasztó rendezvényekre. Szoktak hívni motivációs beszélgetésekre is. És három napra elutaztam a férjemmel, Zsoltival kicsit pihenni. Nem álltam le teljesen az edzésekkel, az eddigi heti kilenc-tíz után heti három edzést tűztem ki célul. Vannak ügyes fiatalok, akiknek így is tudok példát mutatni. Vannak kondiedzések, amiben a lökés is enne van. Attól, hogy abbahagytam, azért a technikai kivitelezést jól tudom szemléltetni az edzéseken.

Márton Anita – beszélgetve Czeglédi Katalin a Békéscsabai AC marketingvezetőjével és Tóth Sándor igazgatóval, illetve id. Eperjesi Lászlóval –, arról biztosította a csabai klubot, hogy továbbra is számíthatnak rájuk.

– A két klub eddig is szorosan együttműködött és ez a kapcsolat a jövőben is ugyanígy megmarad. Mindig nagyon szívesen jövök Békéscsabára, itt leszek majd a szilveszteri futáson is.

Tóth Sándor, a rendező Kopp Békéscsabai AC igazgatója elérzékenyülve nyilatkozott:

– Elfacsarodik a szívem, hiszen emlékszem még arra amikor Czeglédi Katalinnal leültünk a szüleivel beszélgetni az ideérkezéséről. Nem volt nehéz őket meggyőzni arról, hogy idejöjjön, pedig már tizenhárom éves korában is számtalan klub érdeklődött iránta. Mi tudjuk, hogy milyen erőfeszítésekbe tellett, hogy meg tudjuk neki adni azt, amit ő megérdemel. Rengeteg emlék fűz bennünket hozzá.

Tóth Sándor a versennyel kapcsolatban elmondta, hogy jól választották meg az időpontot.

– Szóba került az október 21-i és a 28-i időpont is, de szerintem ráfáztunk volna – mondta. – Az időjárás mindig meghatározza egy verseny hangulatát, az eredményeket is. A versenyen láttam nagy küzdelmeket, főleg a kisebb korosztályokban. Úgy gondolom, hogy sok ilyen szikrát láttam, ami biztató, hiszen lehet még belőlük jó futó. A mi versenyzőink közül is sokan futottak nagyon jól, akiket ez a verseny jól felkészítheti a későbbi próbatételekre. Szeretném még kiemelni a szervezői csapatot, ahhoz, hogy minden rendben lemenjen, szükség volt arra, hogy a kiszolgálók közül is mindenki a helyzet magaslatán legyen.

Győztesek és békéscsabai helyezettek: Férfi felnőtt, 7500 m: Lomb Ádám (PVSK) 19:13, 2. Karsai Gábor (Békéscsaba) 19:14. Fiúk. Ifjúsági, U18, 6000 m: 1. Végh Zsombor (Szekszárd) 17:03. Serdülő, U16, 4500 m: 1. Herczeg Áron (Miskolc) 12:34, 7. Mázor Milán (Békéscsaba) 13:46. Újonc, U14, 3000 m: Kingl Marcell László (SVSE) 9:09, 3. Bende Zsombor (Békéscsaba) 9:48.