Bár az NB II.-es búcsút követően a lila-fehérek imponálóan szerepelnek Csató Sándor irányításával, az igazi erőpróba csak most vár rájuk. A vasárnapi vendégük ugyanis egy stílusos, összeszokott együttes, amely gólerős támadókkal rendelkezik, nem véletlen, hogy az össztermést illetően csupán egyetlen találattal marad el tőlük. Pontban azonban ennél lényegesen nagyobb a különbség a felek között, ami akár tovább is duzzadhat.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Egy jó állapotban lévő rivális érkezik vasárnap, melynek jelentős lökést adott a Fehérvár FC elleni kupabravúr. Vannak gyors emberei, a támadószekciója pedig különösen veszélyes és eredményes, amiről a sok szerzett gól is árulkodik. Igazi rangadóra számítok, és reményeim szerint sok néző előtt játszhatunk. Természetesen győzelemre játszunk majd, hiszen amennyiben sikerül mindhárom pontot itthon tartanunk, úgy az előnyünket is tovább növelhetnénk a tabellán. Jó előjel, hogy Fazekast leszámítva, nincs sérültünk, vagyis a legjobbnak tűnő tizenegyet tudjuk pályára küldeni.

A győztes mellett a Kórház utcai rangadó másik haszonélvezője a Körösladány lehet. Az ESMTK mögött egyetlen ponttal harmadik helyen álló sárréti alakulat a jó képességű Dabas legyőzésével előzhet, vagy tömörítheti a közvetlen élmezőnyt, amennyiben sikerrel veszi a Pest vármegyei riválisa elleni „csörtét”.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Ennek a meccsnek fontos jelentősége lesz az idény hátralévő részét illetően is. Kellemes gondot jelent házon belül, hogy a szezonban során most tudjuk a legkomplexebb csapatot kiállítani. Bár Csicsely lábtörése, illetve Jakab és Szabó László betegsége miatt így is lesz hiányzónk, az eltiltásból visszatérőkkel sokat javulhat a repertoárunk, csak nem szabad, hogy ez elkényelmesítsen bennünket, hiszen magától nem jön majd az eredmény, amire fel is hívtuk a játékosok figyelmét. A Dabas jó erőt képvisel és a korábbi években is sikeresen szerepelt, de ha mi az elithez szeretnénk tartozni a csoporton belül, akkor hazai pályán nyernünk kell. Békéscsabán láttuk őket, de oda „feltartott kezekkel” mentek, hozzánk viszont biztosan nagyobb reményekkel érkeznek, ezt próbáljuk majd kontrollálni

A továbbra is legnehezebb helyzetben lévő viharsarki gárda számára a legkönnyebb ellenfél jut ezen a hétvégén, tekintettel arra, hogy némi meglepetésre a Cegléd zárja a csoport tabelláját. A piros-fehérek az elmúlt hetek sikeres stabil focijával közelebb lophatnák magukat a középmezőnyhöz, már amennyiben sikerre viszik a hétvégi küldetésüket.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Bár büntetőt hibáztunk a végén a Vásárhely ellen, a lényeg azon volt, hogy újból kapott gól nélkül hozta le a meccset a csapat és nem maradt üres kézzel. Az előttünk álló időszakban a tabellán közelebb álló riválisokkal szemben intenzívebben is szeretnénk gyarapítani a ponttárunkat, hogy eltávolodhassunk a tabellán veszélyes zónától. Cegléden sem lehet más alapcélunk, mint fegyelmezett játékkal elkerülni a vereséget. A szilárd bennmaradó helyhez természetesen a három pont megszerzése lenne üdvös számunkra. Kabály vádlisérüléssel bajlódott a héten, ezért kérdésessé vált a játéka, Pinte pedig eltiltása miatt fog hiányozni, a többiek bevethető állapotban várják a hétvégi bevetést.

A 11. forduló programja. Október 13., péntek, 12.00: Vasas FC II.–Bp. Honvéd II. 17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–BKV Előre. Október 15., vasárnap: 15.00: Békéscsaba 1912 Előre–Erzsébeti SMTK, Körösladány MSK–FC Dabas, Ceglédi VSE–Füzesgyarmati SK, Pénzügyőr SE–Kecskeméti TE II., Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE, Szolnoki MÁV FC–Monori SE.