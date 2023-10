A 31 éves dr. Csonka Bence 2019 augusztusában vezette első NB I.-es mérkőzését, eddig 22 alkalommal kapott lehetőséget a legmagasabb hazai osztályban. Ebből idén ősszel három bajnokit vezetett a mostani bajnokságban. A két újonc mellett Berke Balázs, Bognár Tamás, Bogár Gergő és Vad II. István alkotja majd a 2024 évi nemzetközi keretet. A mostani idényben a magyar játékvezetőnek három forduló alatt mindössze egy csoportkörös mérkőzés jutott a nemzetközi kupákban, Bogár Gergő a Fenerbahce–Nordsjaelland EKL-meccsen fújhatta a sípot.

Dr. Csonka Bencének „ráhangolódás” gyanánt, már ezekben a napokban is akad nemzetközi küldése. Az MLSZ megbízatása alapján Belicza Bencével egyetemben szerepelhet a budapesti U17-es mini tornán, ahol a Bulgária–Bosznia-Hercegovina találkozón be is mutatkozhattak két skót sípmester társaságában.