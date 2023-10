Október 13., péntek, 18.30

Nagyszénás SE (6.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Tovább tart a bennünket sújtó nagyszénási átok. Lugasi József a múlt héten tért vissza majd egy éves sérülés után, legutóbb becseréltem, majd öt perc múlva le kellett hoznom, mert meghúzódott a combja. Alig vagyunk tizenegyen, már legutóbb Medgyesbodzáson is betegek és sérültek ültek a kispadon. A realitásokat kell nézni, óriási bravúr lenne, ha pontot tudnánk szerezni.

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Csalódott vagyok, hogy a Gyula ellen kikaptunk, nem volt három gól a két csapat között, de az ellenfélnek csak gratulálni lehet. Olyan hat mérkőzésből álló sorozat vár még ránk az idén, amikor már nem lehet hibázni, mindet meg kell nyerni, ha valamit akarunk. Sajnos Szarvas József részleges szakadást szenvedett a vádliján, Gedó Lóránt távozik, Endrefalvi Erikkel pedig közös megegyezéssel szerződést bontottunk. A betegség is kerülget bennünket, de azért bízom benne, hogy jó csapattal tudunk elmenni Nagyszénásra, ahol higgadt, szervezett játékkal le kell gyűrni az ellenfelet.

Október 14., szombat, 12.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (5.)–Jamina SE (8.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II edzője: – Gyomaendrőd, Nagyszénás és Szeghalom – három olyan csapat, amely ellen kilenc pontot kellett volna szerezni, ehelyett kettőt sikerült. Itthon játszunk, nyerni akarunk, de nem szabad elbizakodottnak lenni. Az ifjúságiak utánunk lépnek pályára, közülük többeket is játszathatunk és biztosan lesz az NB III.-as keretből is játékos, akit megkapunk, de ez csak az utolsó pillanatban derül ki. Annak örülök, hogy javulnak a sérültjeink, Borbély Bence húsz percet már játszott Szeghalmon és Cservenák Csaba és Kovács Máté is elkezdte az edzéseket, Csák Albert viszont kieshet a játékból. Ellenünk mindenki kettőzött erővel küzd, a Jamina magára talált, vagyis nem lesz könnyű dolgunk.

Október 14., szombat

Mezőhegyesi SE (4.)–Gyulai TFC (1.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – A Szarvas elleni találkozónk nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük, maradt bennünk hiányérzet. Rosszul kezdtük a meccset és bár félidőben rendeztük a sorainkat, ezúttal semmi nem akart összejönni. Aki focizott valaha, az tudja, vannak ilyen meccsek egy csapat életében. Az első kör vége felé eléggé letisztulni látszanak az erőviszonyok, így az is, hogy a gyulai csapat kiemelkedik ebből a mezőnyből. Nem csak az első helyükkel, hanem a lőtt és kapott gólok terén is a mezőny előtt járnak. Ezért aztán, ha az eddigi egy kapott góljukat meg tudnánk duplázni és meglenne a tisztes helytállás részünkről, azzal elégedett lennék.

Szarvasi FC (3.)–Szeghalmi FC (9.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Értékes három pontot szerezünk Mezőhegyesen. A hazai mérkőzéseink eredményeit látva, van bennem egy kis hiányérzet. A három mérkőzésen négy pontot szereztünk, az Orosháza és a Békéscsaba II ellen nem tudtunk nyerni. A Szeghalom ellen közönségszórakoztató, magabiztosan győzelmet szeretnénk aratni. Sajnos sok a beteg és a sérült, ám álljunk is ki bármilyen összetételű csapattal, nyernünk kell.

Gyomaendrődi FC (7.)–Medgyesbodzás SE (10.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Az utolsó két mérkőzésen csupán egy pontot szereztünk. A Jamina ellen van is bennem hiányérzet, a második félidőben csupán egy helyzetünk volt. Ha a középmezőny elején akarunk végezni ősszel, akkor a Medgyesbodzás ellen győznünk kell. A második körben az első öt ellen játszunk, ellenük nehezebb lesz a pontszerzés. Elsődleges cél, hogy ha van helyzetünk, azt minél előbb be kell rúgni. Piss Pétert legutóbb kiállították, Bartik Milán eltiltása viszont lejárt, és remélem, hogy a korábban sérült Hunya Kristófra és Molnár Tiborra is számíthatok.