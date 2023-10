Az első két szett során mondhatni egymás adogatójátékából élt a két játékos. Anna az első játszmában háromszor is elveszítette a szervagémjét és csak kétszer nyerte el az ellenfeléét. A második szett során is mindössze 3:2-es vezetésénél tudta az elsőt hozni, onnan viszont már nem hibázott a szeghalmi teniszező. A döntő játszmában két brék is elegendő volt számára a győzelemhez, mert ekkorra feljavultak az adogatásai. A 8 közé jutáséért a második kiemelt amerikai Alycia Parks vagy a román Elena-Gabriela Ruse lesz az ellenfele.

A 26 éves magyar játékos párosban is érdekelt a belga Kimberley Zimmermann oldalán, akivel az előző heti rouen-i tornán finálét játszhatott. Kolozsváron szerdán egy kevésbé ismert román kettős ellen kezdenek.