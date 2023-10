Győri ETO-UNI FKC–Optimum Solar-Békési FKC 24–23 (13–13)

NB I. B-s férfi mérkőzés. Győr, 200 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor István.

Békés: BORBÉLY – Kepess 3, Haszilló 1, Horváth L. 4, Dávid, Mezei 6 (4), Fedor 2. Csere: Takács (kapus), Árpási 3, Varsandán 1, Laufer, Kovács Sz. 2, Balogh B., Novák Zs. 2, Novák E., Sütő 1. Edző: Padla József. A Győr legjobb góldobója: Mátés 11 (2).

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4.

Kezdetben nehezen születtek a találatok, mert mindkét oldalon jól fogtak a kapusok. A 14. percben Mezei eredményességével először járt három találattal előrébb a Békés (5–8), de azután hamarjában egalizáltak a házigazdák. Borbély kapus változatlanul remekelt, társai azonban sokat hibáztak a félidő középső szakaszában, de a Győr sem jeleskedett támadásban, így döntetlen eredménnyel fordultak a felek.

Szünet után is a hálóőrök remeklésével folytatódott a szoros csata. Néhány békési pontatlanságot kihasználva, a félidő közepére 19–16-ra ellépett a Győr. Padla József időkérésre kényszerült, azt követően Novák Zsolt duplájának köszönhetően 19–19-nél utolérte riválisát a BFKC, sőt az 51. percben rövid időre vezetett is. Nehezen születtek a gólok a végjátékban, az 59. minutában Mezei átlövésével még nyerőnek tűnt a viharsarki gárda, ám az utolsó hatvan másodpercben kétszer is betaláltak a győriek. Öt másodperccel a vége előtt a vendégek hét az öt ellen támadtak a pontért, időn túli hétméterest harcoltak ki, amit azonban elhibáztak, így elmaradt a nagy bravúr.

Padla József: – Büszke vagyok a csapatra, mert óriásit küzdött. A legvégéig volt esélyünk a pontszerzésre, ami re is szolgáltunk volna. Bízom benne, hogy ebből a meccsből további erőt tudunk meríteni, hiszen jövő héten újból éremesélyes ellenfelet fogadunk!