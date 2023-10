Zengő Alföld Orosházi KA–Szent István SE 29–25 (16–12)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: Barna Viktor Bálint, Kovács Bence.

Orosháza: BÁLINT – Ludvig 3, Vörös 4 (3), Zavaczki 5 (1), MIKULA 5, Kenyeres 4, Rácz 1. Csere: Reszegi (kapus), Ács 1, Gara, Kostyó, Jáhn, Petri, BARÁTH 6, Horváth B., Bedron. Edző: Morva Zoltán. A SZISE legjobb góldobói: Pasqualetti 9 (3), Helm 3, Márczy 3 (1).

Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/4.

Nehezen lendültek játékba a csapatok, gólra gól érkezett, a házigazdák csak az 5. percben jutottak „lélegzetvételnyi” szünethez 5–3-nál. Ez sem tartott hosszasan, 6–6-nál ismét kezdődhetett elölről a fővárosiak lerázása. A félidő közepét átlépve egy hármas gólszériát produkáltak a házigazdák, amivel 11–7-es állásnál az addigi legnagyobb fórt tudták kialakítani. Bár a Pasqualetti Tímea által vezérelt látogató próbáltak kapaszkodni, kétszer is lefelezték ezt a különbséget, a szünetre mégis maradt a megnyugtató 4 gólos hazai fór. A második félidőt is lendületesen és masszív védekezéssel kezdte Morva Zoltán együttese. A gólerős Mikula Dóra új oldaláról mutatkozott be, mellé felnőtt Baráth Berta is, ennek hozományaként a 47. percben 24–17-nél először volt hét közte. Innen pedig már képtelen volt újítani a SZISE, így izgalommentesen alakult a meccs finise. Ebbe pedig ezúttal még egy 7 perces hazai gólképtelenség is belefért.

Morva Zoltán: – Magabiztos győzelmet szereztünk. Az elején közel volt egymáshoz a két csapat, majd tudtunk váltani és egy nagyobb előnyt kiharcolni. Ezután már nyugodtabban kézilabdázhattunk. Az első hat forduló után pozitív érzéseim vannak. Sajnálom azt a szigetszentmiklósi mérkőzést, de ha nekem a szezon előtt valaki azt mondja, hogy hat meccsből ötöt megnyerünk, aláírtam volna. Remélem, hogy az egy hét szünet nem zökkenti ki a társaságot, mert elindultunk egy nagyon jó úton, és ha így folytatjuk, akkor ez egy szép szezon lesz.