Október 7., szombat, 12.00

Szeghalmi FC (8.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (5.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nehéz helyzetben vagyunk, nem jönnek a pontok, az önbizalom is elillanóban van. Csakis összefogással kerülhetünk ki a gödörből. Hétvégén a jó passzban lévő, fiatal, lendületesen futballozó Előre II. érkezik hozzánk. Nehéz találkozó elé nézünk, de továbbra is bízom a fiúkban, valamint az elvégzett edzésmunkában, hátha szombaton mellénk áll a szerencse, amire szerintem már régen rászolgáltunk volna!

Október 7., szombat, 15.00

Jamina SE (9.)–Gyomaendrődi FC (6.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – Nagy áttörés volt a hétvégi első győzelmünk, amit elterveztem, az működött a Szeghalom ellen. Kellett ez a győzelem, mert mindenkinek önbizalmat ad a folytatásra. Hozták a formát a fiúk, erőn felül teljesítettek, sok jó teljesítményt láttam. Jó hír, hogy a hétvégén csatlakozik hozzánk Murvai Dávid és Kardos Tamás is. A Gyomaendrőd ellen hetven-harminc százalékban felénk billen a mérlege. A héten is sokat edzettünk, futottunk, mert csak így várhatunk eredményt. A Gyomaendrőd masszív jó csapat, de üzenem Karászi Laci barátomnak, volt játékostársamnak, hogy le fogjuk győzni őket!

Medgyesbodzás SE (10.)–Nagyszénás SE (7.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás edzője: – Újabb veszteség ért bennünket, mert Szász György külföldön vállalt munkát, és továbbra sem számolhatunk Zsuzsa László, Bozsó Milán és Hrobár Róbert játékára. Lassan már nem tudom, hogy kire tudok számítani, szombatra talán megleszünk tizenegyen. Megpróbálunk kettős igazolással játékost hozni az ifjúsági csapatunkból, az Atleticóból. A gondok tükrében az esélyek nem mellettünk szólnak, de meg kell próbálnunk előre menekülni, korrigálni az elmúlt hetek kudarcát és pontot szerezni. Sok függ attól is, hogy ki, hogyan tudja feldolgozni az elmúlt időszak eredménytelenségét.

Mezőhegyesi SE (3.)–Szarvasi FC (4.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – A sorsolás számunkra úgy hozta, hogy egy kivételtől eltekintve ezekben a fordulókban egymás után játszunk a bajnokság élcsapatai ellen. Az ilyen magas szintet képviselő, úgymond topcsapatok ellen csak akkor van esély egy esetleges bravúr bemutatására, ha mindenki a tudása legjavát nyújtja és a kispad is van olyan hosszú, minőségben és mennyiségben egyaránt, hogy ténylegesen bele tudjak nyúlni a csapatba, ha a mérkőzés azt megkívánja. Két hasonló játékerőt képviselő csapat ellen igazán közel voltunk a bravúrhoz, de végül egyik alkalommal sem sikerült a pontszerzés. Nem kesergünk azonban emiatt, máris itt az újabb lehetőség és harmadjára is neki ugrunk a feladatnak. Bízom a fiúkban, és a szurkolóinkban is, hogy ezúttal is szép számmal jönnek buzdítani a csapatunkat.

Október 7., szombat, 18.00

Orosházi MTK-ULE (2.)–Gyulai TFC (1.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Azt hiszem, már látszik, hogy igazából mit szeretnénk játszani. A labdabirtoklásban tovább akarunk fejlődni, még stabilabbnak kell lenni. Rangadót nyertünk Szarvason, ennél nem kell nagyobb motiváció. Idén még nem láttam játszani a Gyulát, de jó csapatról beszélünk, ahol egy tapasztalt szakember az edző. Érzem a csapatban az erőt, jó lenne, jó játékkal, nagy közönség előtt megszerezni a három pontot, hogy átvehessük a vezetést a tabellán. Bordás Dániel játéka kérdéses.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Ennél a két csapatnál mondták ki, hogy bajnokságot akarnak nyerni és osztályt váltani. A két gárda hasonló játékerőt képvisel. Nem változtatunk az alapelképzelésen, hasonló felfogásban játszunk majd, mint eddig. Támadólag fogunk fellépni, s bár tudjuk, hogy milyen potenciállal rendelkeznek az orosházi támadók, erre fel vagyunk készülve. Négy alapemberünk is sérült volt, Trescsula Mátét kivéve azonban Varga Tamás, Borbély Zsombor és Bojtos Tamás játékára is esély van.