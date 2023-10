A kronológiai sorrendet tartva elsőként a ladányi együttes tudja le a játéknapot, amely a Honvéd fiataljainak a vendégel lesz vasárnap délelőtt. A dobogón tanyázó sárrétiek három győztes meccsel várják a délelőtti kispesti fellépést, és jók a kilátásaik a pozíciójuk erősítéséhez.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A Honvéd fiataljai ugyanannyi figyelmet érdemelnek, mint bármely másik rivális. Igyekeznek játszani a focit, számunkra pedig figyelmeztető jelként szolgál, hogy egyik utánpótlás csapat ellen sem játszottunk jól. Hatványozottan oda kell tehát figyelnünk, hogy a ránk váró ki-ki meccsekre megfelelő pozícióban tudjunk belemenni. Ehhez elengedhetetlen a három pont megszerzése. Persze ennek érdekében jól is kell teljesítenünk, amivel az előző héten adósak maradtunk. Nehezíti a dolgunkat Csicsely hosszú távú sérülése mellett kérdéses Ruzsa és Raducu játéka, Czirokra, illetve Pusztaira pedig az eltiltása miatt nem számíthatunk.

A tizedik sikerére hajtó listavezető lila-fehér alakulat a BKV Előre vendége lesz. A közlekedésiek ötvenszázalékos mérleggel a tabella 7. helyén tanyáznak és az utóbbi három bajnokijukon nem tudtak nyerni.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Aktuális ellenfelünknél nagy változások történtek nyáron, sok fiatalt foglalkoztatnak vélhetően emiatt teljesítenek rapszodikusan. Két friss eltiltottjuk is akad, kíváncsian várom ez milyen változásokat hoz a tizenegyükben. Játszós csapat hírében állnak a fővárosiak, ami számunkra sem mellékes. Ezáltal a közönség is jobban szórakozhat, mint amikor egy felállt falat kell lebontani. Nálunk ez a hét is rendben zajlott, igyekeztünk tisztességgel felkészülni a feladatra, mert szeretnénk tovább növelni a győzelmeink számát. Fazekast leszámítva mindenki dolgozott, beleértve a múlt héten kényszerű okokból lecserélt Albert Istvánt, valamint a hosszú sérülésből visszatérő Szabó Csabát, aki közel áll ahhoz, hogy újra bajnokin szerepelhessen. A szép sorozat hatására a hangulat ragyogó az öltözőben, az edzéseken is komoly küzdelem folyik a csapatba kerüléséért, úgyhogy nincs okom panaszra.

A legnehezebb erőpróba talán a füzesgyarmati alakulat játékosaira vár vasárnap. Bár a hét hete nyeretlen piros-fehérek hazai környezetben lépnek pályára, ellenfelük a dobogóra hajtó Vásárhely lesz, amely csak rosszabb gólkülönbséggel szorul le a dobogóról.

Szabados Tamás, az Füzesgyarmat vezetőedzője: – Stílusos, jó csapattal találjuk szembe magunkat. Már tavaly a kupában is megtapasztaltuk, hogy remekül felkészített társaság a vásárhelyi, csapatként jól funkcionál, ennek megfelelően nehéz meccsre számítunk. Úgy gondolom, hogy a múlt heti pontszerzés nagyot lendített a csapaton. A tabellán nem feltétlenül látszik, pszichésen mégis nagy követ vett le a vállunkról. A héten próbáltuk folytatni az innovatív felkészülést, sulykoltuk a kerethez illő taktikát, és bízunk abban, hogy ez egy jó mérkőzéshez elég lesz. Azt reméljük, hogy éhesebbek leszünk a sikerre az ellenfelünknél, és tudunk egy jó eredményt elérni. Akadnak kisebb sérültek, ezek meghatározhatják, hogy végül milyen tizenegy fut ki a pályára. Minden pontra égetően szükségünk van, ennek tudatában készülünk.

A 10. forduló műsora. Október 8., vasárnap, 11.00: Bp. Honvéd II.–Körösladány MSK, Kecskeméti TE II.–Ceglédi VSE. 15.00: Füzesgyarmati SK–Hódmezővásárhelyi FC, BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre, FC Dabas–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Martfűi LSE–Vasas FC II., Monori SE–Pénzügyőr SE, Erzsébeti SMTK–Szolnoki MÁV FC.