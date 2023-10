Dévaványai SE–Békési FC 1–1 (0–0)

Dévaványa, 70 néző. Vezette: dr. Kiss Attila.

Dévaványa: Szász – Nagy Z., Furka (Ungi), Katona (Csordás), Adamecz, Papp K., Szabó E., Ernyes, Diós, Szarka, Végh. Edző: Bereczki Árpád.

Békés: Takács – Medve, Minya, Kis J., Reszelő J., Római J. (Novodomszky), Antal, Laukó (Nagy J.), Mester, Kardos (Megyeri), Balázs. Edző: Szarvas András.

Gólszerző: Adamecz (66.), ill. Kardos (69.).

Kiegyenlített mérkőzés volt, a tartalékos hazaiak előtt talán valamivel több lehetőség adódott, de ezekkel nem tudott élni. A vendégek szervezett játékkal rukkoltak ki, a ványaiak góljára is volt nyomban válaszul, így nem érdemtelen a pontszerzésük, bár a sárrétiek meccslabdája a végén Papp Krisztián lábában maradt.

Bereczki Árpád: – Több sebből vérzünk, sajnos újabb meghatározó játékosunk dőlt ki a mai meccsen. Hetek óta rossz döntéseket hozunk az ellenfél kapuja előtt, bízom benne, hogy ez egyszer megfordul. Következetlen játékvezetés.

Szarvas András: – Azért értékes a döntetlen, mert most jól játszottunk. Lassan kezdünk úgy összeállni, ahogy azt elképzeltük a nyáron. A mérkőzés eredménye igazságos, jó játékvezetés.

Papp Sándor

Szabadkígyósi SZSC–Dobozi SE 1–4 (0–2)

Szabadkígyós, 100 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Szabadkígyós: Sebestyén M. – Alb (Valentinyi), Milek, Mohácsi (Serfőző), Frankó, Sebestyén M., ifj. Szabó Z. (Oláh), Ancsin, Faragó (Mócz), Somogyi, Maglóczki (Papp), Szilágyi. Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Doboz: Farkas Zs. – Szabó R., Szabó B., Kopács (Hollósi), Tímári, Rácz Gy. (Horváth F.), Szabó L., Váczi R., Lukucz (Sztojka Á.), Szigeti, Barcsay. Edző: Kis László.

Gólszerző: Milek (68.), ill. Barcsay (22.), Kopács (43.), Váczi R. (80.), Sztojka Á. (87. – 11-esből).

A doboziak az első félidőben jól használták ki a hazaiak védelem megingásait, ezzel tekintélyes előnyt szerezve a folytatáshoz. Szünet után is a házgazdák irányították a meccs menetét, azonban a kapu előtt egyetlen kivétellel pontatlannak bizonyultak. A szépítést követően nagy erőkkel támadtak az egyenlítésért, de túlságosan kinyíltak, a vendégek pedig eredményesen kontráztak.

Ifj. Szabó Zoltán: – A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Nem volt jobb az ellenfél, de ők rúgták a gólokat.

Kis László: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Fegyelmezetten, a megbeszélteket betartva, megérdemelten nyertük a mérkőzést, a kulturáltan játszó hazai csapat ellen. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen szép számban elkísértek bennünket.

Szabó Zoltán

Kondorosi TE–Békésszentandrási HMSE 4–3 (2–3)

Kondoros, 260 néző. Vezette: Saitz Dániel.

Kondoros: Gritta (Kajári) – Rafaj P., Mile, Rafaj R. (Kurucz), Csicsely, Czvalinga, Bákai B. (Mladonyiczki), Szebegyinszki B. (Varga E.), Paluska, Rafaj M., Takács M. (Dananaj). Edző: Janis János.

Békésszentandrás: Buzás – Szebegyinszki R., Olasz István, Pecznik, Csipai (Kozák), Szűcs, Lós, Szécsi, Virág (Balázs), Sztricskó, Tasi K. Játékos-edző: Lós István.

Gólszerző: Paluska (23., 35.), Mladonyiczki (81.), Takács M. (84.), ill. Virág (14.), Pecznik (18.), Szűcs (44.). Kiállítva: Lós (50. – második sárga lap után).

A kistérségi rangadó a pontatlanságok és a pontrúgások meccsét hozta, ennek ellenére igen jól szórakozhatott a népes publikum. A szentandrásiak az első félidő első felében alaposan meglepték a listavezetőt, ám azután magra találta a házigazda, de hiába egyenlített, a jól játszó vendégeknek erre is volt válaszuk. Szünet után azonban saját dolgukat tették nehézzé a kiállítással, nem is bírták el az egy félidőnyi emberhátrányt. A KOTE nagy hajrában maga javára fordította a meccset, megőrizve veretlenségét.

Janis János: – Már a meccs előtt éreztem, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, ami be is igazolódott, mivel végig mi futottunk az eredmény után. A hajrában igazi férfimunkával tudtuk megfordítani a meccset, büszke vagyok a csapatra.

Lós István: – Nagy mezőnymunka mellett, nehezen bontakoztak ki a csapatok. Az első félidőben a kontrajátékunk kiválóan működött. Sajnos a folytatásban a kiállítás miatt nehéz helyzetbe kerültünk, viszont három-kettőnél lezárhattuk volna a meccset, de sajnos kimaradt a lehetőség. A ránk nehezedő nyomást pedig nem bírtuk el, így keserű szájízzel, pont nélkül kell távoznunk.

Jankovics László

Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE 2–1 (1–0)

Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Baczovszki Attila.

Mezőmegyer: Kun – Szabó T. (Kurucz), Horváth B., Nagy B., Kecskeméti, Séllei, Láza, Takács, Balogh M. (Jova), Ulrich (Pusztai), Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Erdélyi, Kovács Gy., Bánlaki (Vozár), Morva, Takács K. (Sipiczki), Zsömbörgi, Kőszáli, Mazán (Gedó), Turcsek. Edző: Dohányos Zoltán.

Gólszerző: Kecskeméti (18.), Kurucz (48.), ill. Kovács Gy. (72.). Kiállítva: Turcsek (88. – könyöklésért).

A hazaiak jobban kezdtek, egy pontrúgásból hamar vezetést is szereztek, és kontroll alatt tartották az egész félidőt. A térfélcserét követően is a megyeriek domináltak, ennek a hozománya lett a második találatuk. A vasutasok ezt követően minden mindegy alapon bátrabb futballra váltottak, meglovagolták, hogy a hazai együttes fáradni látszott. Szépségdíjas szabadrúgásgóllal szépítettek, és közel jártak az egyenlítéshez is, de hol Kun kapus, hol a kapufa segítette ki a megyerieket.

Nyúl Gábor: – Döcögött velünk a szekér, de ma ezért is három pont járt.

Dohányos Zoltán: – Egy pontot megérdemeltünk volna. Sajnos a játékvezető három mérkőzést befolyásoló hibát vétett, de ez része a futballnak. Ha valaki megtalálja a góllövő cipőjét, elindulunk felfele!

Sz. T.

Mezőberényi LE–Füzesgyarmati SK II. 3–3 (1–0)

Mezőberény, 70 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Kéki (Székely), Tóth J., Szabó Zs. (Rónai), Olej T., Kovács Gy. (Gézárt), Gschwindt (Machó), Durkó, Adamik (Buczkó), Kanó. Edző: Gézárt Zoltán.

Füzesgyarmat II.: Zsibrita – Szőke (Pákozdi), Vámos (Kovács A.), Komáromi, Zs. Nagy, Kovács M., Bella, Kurucz (Pálfi), Hoffmann (Tóth K.), Marozsán, Szakács (Juhász). Edző: Fábián Ottó Olivér.

Gólszerző: Fazekas (30.), Durkó (50.), Machó (70.), ill. Juhász (72. – 11-esből), Pálfi (73.), Kanó (95. – öngól).

Az első félidő során kölcsönösen adódtak lehetőségek, de ezekből csak a berényiek tudtak némi tőkét kovácsolni. Szünet után már jobban összpontosított a hazai gárda, de magabiztos vezetésénél elhitte, hogy megnyerte a mérkőzést. A vendégek nem így gondolták, és látványos feltámadást produkálva döntetlenre mentették a mérkőzést.

Gézárt Zoltán: – Háromgólos előnyből illik megnyerni a mérkőzést. Egy rövid zárlat és némi szerencse kellett a döntetlenhez. Gratulálok a Gyarmatnak, mert nem érdemtelenül jutott egy ponthoz.

Fábián Ottó: – Félő volt, hogy az első félidősorán kihagyott helyzetek megbosszulják magukat, de a cserélnek köszönhetően új lendületet tudott venni a csapat és a meccs finisében sikerült pontot szereznünk a masszív hazaiak ellen.

Sz. K.

Mezőkovácsházi TE–Csabacsűdi GYLSE 1–2 (1–1)

Mezőkovácsháza, 40 néző. Vezette: Gyebrovszki György.

Mezőkovácsháza: László – Almádi, Lakatos, Nagy L. (Jancsó), Multyán P., Krajcsi, Ondos, Blahó, Budás (Szokai), Bereczki, Andrej. Edző: Matuz Tamás.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Gerhát (Styecz), Tari, Szín (Rétes), Sándor, Tasi N. (Pecnyik), Király, Kiss G., Liska (Hraskó), Mojzsis (Szedlják G.). Játékos-edző: Boér Zsolt.

Gólszerző: Budás (9.), ill. Sándor (23.), Rétes (88.).

Döntetlen színezetű mérkőzésen, a végén egy szerencsés helyzet után a vendégek elvitték a három pontot. A kovácsházi csapat a végére elfáradt, de a mérkőzésen több nagyobb helyzetet dolgozott ki, így reális pontszerzési esélyt szalasztott el.

Matuz Tamás: – Ma jó sanszunk volt a pontszerzésre, de az „Istenek” nem voltak velünk.

Boér Zsolt: – Sikerült alulmúlni a múlt heti teljesítményünket is. Csak a szerencsének köszönhetjük, hogy három ponttal távozunk. Gratulálok a hazai csapat küzdőszellemének és remélem, hogy nekünk ennél csak jobb jöhet.

Berka István

Elek USE–OMTK-Rákóczi 7–0 (2–0)

Elek, 120 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Elek: Krisán – Sipos, Jánki (Kovács J.), Kajári (Illés), Nagy Á., Nagy G., Kádár, Grósz (Nagy R.), Kasznár (Budai), Dehelán, Rostás (Jepure). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Orosháza: Németh R. – Polacsek, Kun (Bok), Janicsek, Berta, Kérdő (Szabó T.), Valach, Harangozó, Kun Szabó, Szűcs, Halász. Edző: Bodzás Ádám.

Gólszerző: Kasznár (11., 50.), Grósz (17.), Kajári (57.), Jepure (72., 88.), Nagy Á. (90.).

Az első félidőben a hazaiak domináltak és a magabiztos játékuk eredményeként kétgólos előnyre tettek szert. Szünet után is nagy kedvvel játszottak, ennek hozománya volt a nagyarányú győzelem, a vendégek erejéből csak egy kapufára tellett.

Szelezsán György elnökségi tag: – Az egész csapat átérezte a mérkőzés fontosságát, ezért rendkívül szenvedélyesen léptünk pályára ma. Ebben a győzelemben Turcsek Zoltán munkája is benne volt, akinek az elnökség nevében is köszönöm a majd hároméves kiváló szakmai munkáját, Nagy Gergelynek pedig sikeres edzői karriert kívánunk!

Bodzás Ádám: – Gratulálok az elekieknek!

Hotya Péter

Következik

10. forduló. Október 28., szombat, 11.00: Kondorosi TE–Elek USE, Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC, Dobozi SE–Dévaványai SE, Békési FC–Mezőkovácsházi TE, Füzesgyarmati SK II–Mezőmegyer SE. Október 29., vasárnap, 11.00: Békéscsabai MÁV SE–OMTK-Rákóczi. 14.30: Csabacsűdi GYLSE–Mezőberényi LE–

Mesterlövészek

9 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa).

7 gólos: Durkó László (Mezőberény), Takács Márk Csaba (Kondoros).

6 gólos: Kasznár Márk (Elek), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros).

5 gólos: Balog Krisztián (Mezőmegyer), Fazekas Márk (Mezőberény).

4 gólos: Balogh Milán (Mezőmegyer), Barcsay Attila András (Doboz), Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Jepure Bence (Kétegyháza), Kardos Imre Tamás (Békés), Milek Bence (Szabadkígyós), Papp Dávid (Dévaványa), Virág Imre (Békésszentandrás).