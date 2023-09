Körösladány MSK–Kecskeméti TE II. 3–2 (1–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 250 néző. Vezette: Németh Gergely (Szabó Tibor, Aczél Richárd).

Körösladány: Kertész – Papp Zs., Raducu, Wéber, Bakk (Krajcsó, 46.) – Zelenyánszki, Talpalló N. – Rajsli (Ruzsa, 65.), Csicsely (Sztankó, 46.), Malkócs (Kisari, 78.) – Farkas J. (Szabó L., 65.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Kecskemét II.: Cseh – Szamosi (Horváth Á., 80.), Hatvani, Jászai-Deák, Molnár M. – Györgye, Ladányi – Szalai, Artner (Fődi, 67.), Horváth M. (Majoros, 52.) – Kovács K. Vezetőedző: Virágh Ferenc.

Gólszerző: Wéber (16., 87.), Raducu (94.), ill. Artner (5.), Szamosi (43.).

A vendégek Artner pontos átlövésével az 5. percben váratlanul szereztek vezetést. Mindez azonban nem vetette vissza a ladányiak játékát, sőt… Bő negyedórányi játék után Talpalló Norbert lövését tenyerelte szögletre Cseh kapus, a sarokból érkező labdát pedig Wéber fejelte be. A folytatásban is aktívabb volt a Ladány, több lövést ártalmatlanított a KTE hálóőre, Talpalló N. pedig a kapufát találta el. A játékrész hajrájában jött a hideg zuhany: szögelthez jutottak a vendégek, amit az üresen hagyott Szamosi egy méterről bólintott be Kertész kapujába.

A második félidőre még támadóbb szellemben futottak ki a hazaiak. Nagy labdabirtoklási fölényben voltak, de kapufánál közelebb nem jutottak az egyenlítéshez a szervezett vendégek ellen. Aztán elérkezett a félidő végjátéka, ami gyakorlatilag egykapuzásról szólt, de a kecskemétiek nem bírték ki a nyomáspróbát. Előbb Wéber piszkált bele a labdába egy kapu előtti kavarodásnál, majd a ráadásban Raducu másolta ezt le, megfordítva a mérkőzést.

Jó: Wéber, Raducu, Papp Zs., Zelenyánszki, Ruzsa, ill. Cseh, Artner.

Ekker Attila: – Gyengébb játékkal szereztünk ma három pontot, de a csapat végig bízott ebben és küzdött érte az utolsó pillanatig. Ez mindenképpen dicséretes.

További eredmények: Szolnoki MÁV FC–Ceglédi VSE 2–2, Monor SE–Vasas FC II. 5–4, Erzsébeti SMTK–Bp. Honvéd II. 2–1 , BKV Előre–FC Dabas 1–1, Hódmezővásárhelyi FC–Pénzügyőr SE 2–1.

Következik

8. forduló. Szeptember 24., vasárnap, 11.00: Bp. Honvéd II.–Békéscsaba 1912 Előre, Kecskeméti TE II.–Vasas FC II. 16.00: Füzesgyarmati SK–Körösladány MSK, BKV Előre–Szolnoki MÁV FC, FC Dabas–Erzsébeti SMTK, Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Monori SE–Hódmezővásárhelyi FC, Pénzügyőr SE–Ceglédi VSE.

Mesterlövészek

6 gólos: Lettner Lóránt László (Dabas).

5 gólos: Molnár János (ESMTK), Wéber László (Körösladány).

4 gólos: Kerék László (BKV Előre), Sármány Kristóf (Békéscsaba), Szabó Bence (Füzesgyarmat), Vólent Roland (Békéscsaba), Wirth Dániel (ESMTK).

3 gólos: Albert István (Békéscsaba), Haragos Viktor József (Bp. Honvéd II.), Horváth László Dávid (Monor), Iván Milán (Szolnok), Kriska Norbert (Martfű), Molnár Tamás (ESMTK), Pintér Viktor (Martfű), Rácz Milán (Monor), Rajsli Tamás (Körösladány), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.), Varga Donát (Vasas II.), Vladul Stefan (Hódmezővásárhely).