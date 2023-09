A Vasas SC óriási tradíciókkal rendelkezik, tavaly volt 40 éve, hogy megnyerte a Bajnokok Ligája elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupáját. A sorozatban ezen kívül még négyszer játszhatott döntőt, emellett tizenötszörös magyar bajnok, tizenkétszeres hazai kupagyőztes. A jelenük már nem ennyire fényes, de azt mégis csak sikerként élhetik meg a Fáy utcában, hogy egy év szünet után idén újra az élvonalban szerepelhetnek.

Az előző szezon NB I. B-s bajnokcsapatából kevesen maradtak a piros-kékeknél erre a szezonra. Kilenc új kézilabdázó érkezett a Fáy utcába, az irányító Boldizsár Bianka az Alba Fehérvártól, a jobbátlövő Ferenczy Diána a NEKA-ból, a balszélső Fodor Neszta Dunaújvárosból, a beállós Sirián Szederke a Siófok csapatából, az irányító Juhász Fanni szintén Siófokról, Horváth Dóra az Érdből, a jobbszélső Mihály Petra pedig Mosonmagyaróvárról és két egykori békéscsabai játékos is a Vasas színekben szerepel a nyártól, a kapus Balog Judit Szombathelyről, Vámosi Panna pedig éppen a lila-fehérektől igazolt a fővárosiakhoz. A vezetőedzői posztot az új szezontól a Győrt BL-döntőig vezető Konkoly Csaba tölti be.

Ahogy a 11. helyen álló Békéscsaba, úgy a 9. Vasas is két pont birtokosa. A bajnoki nyitányon otthon 27–23-ra legyőzték a NEKA együttesét. A következő két mérkőzés azonban már nem sikerült jól, Debrecenben 31–23-ra, hazai pályán a Dunaújváros ellen 32–26-ra kikaptak.

A Vasas legutóbb még 2018 áprilisában járt a Viharsarokban, akkor a csabaiak 32–24-re diadalmaskodtak.

– Egy kifejezetten veszélyes gárdának tartom őket, akik egyértelműen riválisaink lehetnek a szezonban. Bár újoncok, látszik rajtuk, hogy rendkívül lelkesek és élvezik a kézilabdát – beszélt aktuális ellenfeléről Giricz Laura, a Békéscsaba csapatkapitánya a klubhonlapon. – Fiatalok, de pont ezért is egy hajtós, küzdős csapat, akik nagyon gyors szélsőik által villámgyors lerohanásokra képesek, ugyanakkor átlövőik révén még jelentős lövőpotenciállal is rendelkeznek. Győzelemmel mutatkoztak be a bajnokságban, ami kétségkívül nagy dolog egy feljutó csapatnak, de a többi meccsükön is jó játékot és szoros eredményt tudtak produkálni.

Giricz Laura szerint a Fehérváron látott koncentráltsággal és elszántsággal kell elkezdeniük a találkozót.

– Nem kérdés, hogy a Vasast is kemény, magabiztos védekezéssel tudjuk csak elbizonytalanítani és remélem a kapuban is jönnek majd azok a védések, amikből a gyors játékunkat is kamatoztatni tudjuk. Ettől függetlenül nehezebb mérkőzésre számítok mint Fehérváron, egy végtelenül küzdelmes, harcos összecsapást, ahol megint csak a helyzetkihasználás és a koncentrált, egységes csapatjáték döntheti el a két pont sorsát. Bízom benne, hogy szurkolóinkra ezúttal is számíthatunk és azt a plusz energiát amit a lelátóról adnak nekünk, azt egy újabb közös sikerrel ünnepelhetjük meg a meccs végén – mondta Giricz Laura.

A TAPPE-Békéscsabai ENKSE–Vasas SC mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, a két játékvezető Sándor György és Szabó Balázs lesz.