Fiatalokkal erősítette meg keretét a vármegyei második vonalban érintett Békéscsabai MÁV. A vasutasok két középpályással állapodtak meg a piaczárás előtt. Matuska Barna (22) a több játéklehetőség reményében hagyta el nevelőklubját, a Szabadkígyóst, ahová még ebben a hónapban visszatérhet, de már mint ellenfél. A másik új szerzemény, Gedó Marcell (16) az UFC-ből érkezett, hogy felnőtt szinten is kipróbálja magát a korosztályos csapatok után.

Immár a második stabil hálóőrt igazolta nyáron a Vármegyei III. osztály Déli csoportjában bajnoki címre törő Végegyháza. A 34 éves Németh Dániellel állapodott meg az egyesület vezetése, aki tavaszig az egyes csapat hálóőre volt, azóta viszont nem hallatott maga felől. Az átigazolási szezon kezdetét Kevermesre írt alá, egy sikertelen kupamérkőzésen be is mutatkozott a kapuban, ám azután nyomban vissza is tért.