Tekintettel arra, hogy az amatőr labdarúgás napját ünnepelve a vármegyei bajnokságokban szüneteltek a küzdelmek, lejátszották a Békés Vármegyei Kupa második fordulójára kisorsolt párharcokat. A tét a 16 közé jutás volt és a találkozók több mint negyedén nem az alacsonyabb szinten szereplő együttes maradt állva.

Két elsőosztályú együttes is akad a búcsúzók névsorában. A Szeghalom döntetlenre végzett a motivált Mezőberény vendégeként, a Jamina pedig a nála két szinttel lejjebb érdekelt, lelkes tótkomlósiakkal nem boldogult. A kondorosi gárda játékosai jóformán az egyik társuk lakodalmából utaztak el Kétegyházára, jórészt emiatt estek ki, Végegyházán pedig egy másik A-csoportos csapat, az Elek szenvedett vereséget. Igazi kupacsapattá kezd kikupálódni a Kamut, amely a békésszentandrásiak elleni sikerét a Kaszaper legyőzésével toldotta meg. A továbbjutáshoz egyetlen találat is elégségesnek bizonyult a III. osztályú együttes számára. A MÁV búcsúztatása után közel járt az újabb bravúrhoz a Zsadány is, amely a 37. perctől tíz emberrel játszott, így fordított szünet után, a végjátékra azonban „összeroppant” az Újkígyóssal szemben.

Eredmények: Szabadkígyósi SZSC–Csabacsűdi GYLSE 3–0 (2–0), gól: Faragó, Alb, ifj. Szabó Z. Végegyházi SE–Elek USE 2–1 (0–0), gól: Kecskés, Bagyinszki, ill. Grósz. Lőkösháza KSK–Gyulai TFC 2–13 (1–9), gól: Komlósi, Barthalos, ill. Varga J. 7, Bojtos 4, Szabó V. 2. Csorvási SK–Szarvasi FC 2–12 (1–4), gól: Csábi, Szabó K., ill. Simon 3, Furár 2, Kovács Zs. 2, Styecz 2, Zima, Bány, Czvalinga. Csanádapácai EFC–Medgyesbodzás SE 1–3 (0–1), gól: Kasza, ill. Túri, Dunai, Bozsó. Mezőkovácsházi TE–Nagyszénás SE 0–7 (0–1), gól: Lugasi M., Gazsi, Sebők, Kókai Á., Lévai, Maczik, Márk. Bucsa SE–Dévaványai SE 0–8 (0–4), gól: Papp V. 4, Ernyes 2, Végh, Adamecz. Kamuti SK–Kaszaper FC 1–0 (0–0), gól: Szabó Gy. Zsadányi KSE–Újkígyós FC 2–4 (0–1), gól: Baksai, Kóti, ill. Gazsó, Sas, Danczik, Burkus. Magyarbánhegyesi FC–Mezőmegyer SE 1–2 (0–1), gól: Fodor R., ill. Kurucz, Balog K. Dobozi SE–Gyomaendrődi FC 2–3 (0–2), gól: Kopács, Sztojka N., ill. Forgács, Gellért M., Kovács A. Kunágotai TE–Mezőhegyesi SE 0–8 (0–3), gól: Rotár 2, Papp M., Czene P., Oszlács, Varga T., Pálhidai, Jámbor. Tótkomlósi TC–Békéscsabai Jamina SE 2–1 (0–0), gól: Ondrejó, Varga G., ill. Ökrös. Battonyai TK–Orosházi MTK-ULE 1–6 (1–2), gól: Kovács Z., ill. Papp M. 2, Szarvas, Babolek, Endrefalvi, Halász. Kétegyházi SE–Kondorosi TE 1–0 (0–0), gól: Puporka E. Mezőberényi LE–Szeghalmi FC 1–1 (0–1), gól: Durkó, ill. Darányi.