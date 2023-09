Szigetszentmiklós NKSE–Zengő Alföld Orosházi KC 29–23 (16–13)

Felkészülési női mérkőzés. Szigetszentmiklós, 150 néző. Vezette: dr. Csuka Pál, Kocsis Olivér. Orosháza: Bálint – Petri 3, Vörös 4 (2), Zavaczki 8 (2), Kostyó 2, Horváth B., Bíró 2. Cserék: Reszegi (kapus), Ács, Baráth 2, Jáhn 2, Bedron. Edző: Morva Zoltán. A Szigetszentmiklós legjobb góldobói: Varga P. 6 (3), Tóth L. 5, Házi 4 (1), Husti 4, Tóth A. 4.

Kiállítások: 4, ill. 16 perc. Hétméteresek: 8/4, ill. 5/4.

Sérülések és betegségek miatt mindössze 12 játékos állt Morva Zoltán rendelkezésére a bajnoki nyitányon. Az újonc hazai együttes a nézők által űzve bátor játékkal rukkolt ki, és tulajdonképpen kezdetéktől dominálta a mérkőzést. Az orosháziak csak az első gólnál és valamivel később vezettek rövid ideig, azt leszámítva csak egyenlítésig jutottak. A 21. percben Baráth Berta még 12–11-re módosította a meccset, de következett egy 8 perces orosházi gólcsend, azt kihasználva a házigazdák már 4 góllal is vezettek, amiből hármat sikerült megtartaniuk a szünetig.

Ez a különbség állandósult szünet után is. A látogatók próbáltak ugyan kapaszkodni, de hiába javultak valamelyest védőmunkában, a támadásaik vérszegénynek bizonyult. Különösen a meccs utolsó negyedében „húzták be a féket”, amikor is mindössze négy találatig jutottak, ezáltal nem kerülhették el a vereséget.

Morva Zoltán: – Ennyi hiányzóval és technikai hibával nem lehet mérkőzést nyerni.