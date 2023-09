Az apróvad vadászati stílusában űzött versenylövészet kontinensbajnoksága két napig zajlott, mindkét napon 40-40 célt kellett meglőni. A versenypályát egy gyönyörű erdőben építették fel.

Sutyinszki István beszámolója szerint a pálya közepesen nehéz volt, a nagy szögű felfelé és lefelé lövéseket most kihagyták a pályaépítők, ami kedvezett neki, mert ezeket úgy egyébként nem tudja hol gyakorolni. Az időjárás kegyes volt a lövőkhöz, mindkét napon sütött a nap, 25-30 fok volt és minimális gyenge szél.

– Az első napon sajnos több lövést is elkapkodtam, kihagytam két álló és egy térdelő célt is, valamint három távoli fekvő célt sem tudtam ledönteni, így hat hibával, harmincnégy ponttal a tizenegyedik helyen fejeztem be az első versenynapot. A válogatottban a világbajnok Szilágyi Sándor után a második legjobb eredményt lőttem holtversenyben Kozma Ferenccel – mondta hazaérkezése után a szarvasi tereplövész. – A többieknek is elég jól sikerült az első versenynap, így a magyar válogatott a csapatversenyben a második helyen várta a másnapi folytatást.

A következő napon Sutyinszki sokkal összeszedettebb volt, nem kapkodott, tudta, hogy mindenképpen javítani kell az eredményén, ezért minden lövésnél nagyon koncentrált.

– Sajnos egy állót, egy térdelőt, valamint egy távoli fekvő célt most is kihagytam, így a második napot három hibával, harminchét ponttal zártam. Ez a válogatottban is a legjobb eredmény lett, holtversenyben Kozma Ferenc barátommal. Az Európa-bajnokságon az első hat helyezettet díjazzák, és én Kozmával, illetve két másik versenyzővel holtversenyben a hatodik helyen álltam a verseny végén, ami azt jelentette, hogy szétlövéssel kellett eldönteni, kié legyen ez a pozíció. A négyes szétlövésben sajnos csak második lettem, és a hetedik helyezést szereztem meg az Eb-n.

A magyar nemzeti csapat megtartotta a helyét, így az eredményhirdetéskor a dobogó második fokára szólították fel a tagjait: Jakab Miklóst, Kozma Ferencet, Pulai Zoltánt, Osztafin Ákost, Sutyinszki Istvánt és Szilágyi Sándort.

– Kicsit szomorú vagyok, hogy nem sikerült az első hatba kerülnöm, de boldog vagyok, hogy a legjobb magyar eredményt értem el, több világ-, és Európa-bajnokot is megelőztem – összegzett a szarvasi tereplövész, aki már a hónap végén Bulgáriában sorra kerülő Field Target Európa-bajnokságra készül, ahol szintén a magyar nemzeti csapat tagjaként fog indulni.