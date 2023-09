A 62 éves Szarvas Mátyás sportoló, tréner, többszörös világkupa győztes, és országos bajnok ultra terepfutó, hegymászó, környezetvédelmi aktivista, négy gyermek édesapja. A 2024. évi vállalkozásáról így beszélt a sportember.

– Egy óriási projektre készülők, amelynek felvezetése lesz a hétfőn kezdődő világcsúcskísérlet, amelynek során megpróbálom harmincöt napra javítani a korábbi rekordomat. A projektet támogatja Novák Katalin köztársasági elnök asszony is.

A Kékkör Európa leghosszabb összefüggő túraútvonala, melyet a National Geographic Travel 2020-ban a világ húsz turisztikai álomcélpontja közé sorolt.

Arról, hogy mi is az a 2024-ben kezdődő óriási projekt, a következőket nyilatkozta hírportálunknak a rutinos futó.

– Egy ötéves nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi projekt (Kontinenseink Csodái Expedicíó-sorozat) első elemeként a világ jövő évi legnagyobb egyéni extrém futó sportteljesítményére készülök, figyelemfelhívásként. A projekt lényege, hogy futok és hegyet mászok, extrém teljesítményeket valósítok meg, sok-sok társadalmi üzenetet átadva mindezzel az embereknek, a fiataloknak, miközben a projekt minden egyes eleméről filmet tervezünk készíteni. Ennek első lépése Magyarországhoz kapcsolódik, amely nem más, mint a Kékkör kétszer teljesítve, azaz 5120 km futva, nyolcvanezer méter szintkülönbség, hetvenhét nap alatt pihenőnap nélkül. Ez az extrém vállalkozás bemutatás, figyelemfelhívás, segélykiáltás is egyben. Rockenbauer Pál megmutatta már szárazföldön, erdőben.(Másfél millió lépés Magyarországon), Ljasuk Dimitrij vízen (A Tisza nevében) a szemét útját az erdőktől a folyókon át a tengerig, óceánig, láthattuk az illegális szemét- és PET palack hegyeket. Többéves természetvédelmi projektünk, mely bejárja a világot, próbálja bemutatni figyelemfelhívó extrém teljesítményeimen keresztül a helyes utat.

Szarvas Mátyás október 2-án, hétfőn reggel hat órakor rajtol Szigligetről, és a tervek szerint november 5-én vasárnap délután tér oda vissza. Útja során a korábbiakhoz hasonlóan érinti Békés vármegyét is. A kiváló futó a tervei szerint október 16-án Mindszentről indul és 75,3 km megtétele után a délutáni órákban érkezik Szarvasra. Másnap a Szarvas és Dévaványa közötti 76,6 km-t teljesíti Szarvas Mátyás, majd október 18-án a Dévaványa–Zsadány 70,8 km-es szakasz vár rá. Békés vármegyét október 19-én reggel Zsadánynál hagyja el, és a tervek szerint 85,7 km megtétele után érkezik a Hajdú-Bihar vármegyei Szentpéterszegre.