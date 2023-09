Nagyot fordult a világ azóta, hogy Dénes Adriánról utoljára írtunk, a fiatal támadó februárban kezdte kölcsönidőszakát a Serie C osztályban szereplő Cesena Primavera együttesében, ahol öt gólt szerzett. Fél év után a firenzeiek visszarendelték, és augusztusban a görög OFI Kréta elleni felkészülési mérkőzésen csereként az első csapatban számítottak rá.

A lila-fehéreknél Jonathan Ikoné és Nicolás González is sérült volt, így jött szóba Dénes Adrián játéka.

– Nem számítottam rá, hogy ilyen hamar bemutatkozhatok az első csapatban – mondta a fiatal, az Orosházi MTK-ULE csapatában nevelkedő, majd a Honvéd NB III.-as csapatából 2021-ben Itáliába szerződő játékos. – Bár a Primavera-csapattal jól ment a játék, az egyik torna döntőjében még gólt is lőttem. Figyeltek a felnőttcsapattól, és Ikoné és González sérülése után került szóba a nevem. A mérkőzés előtti este tíz órakor hívtak, nem is nagyon tudtam azután aludni, persze nagyon vártam a mérkőzés napját. Már a félidőben elküldtek melegíteni, és tudtam, hogy be is fognak állítani. A 80. percben Alekszandr Kokorin helyére léptem pályára. Izgultam, ám ez gyorsan elmúlt és a végén még volt egy kapura lövésem is, amit a görögök hálóőre védett. Jobb oldali támadóként azt a feladatot kaptam, hogy fussak vissza védekezni, tartsam az alakzatot, és lépjek be az üres területekre. Azt hiszem, hogy jól álltam be, a volt edzőim, illetve a Primavera-csapat trénere szerint is megdicsért – mondta Dénes.

Másnap már újra a Primavera-csapattal edzett, ám ez a lehetőség nagy önbizalmat adott számára.

– Nagy célokat fogalmaztak meg a Primavera-csapat elé, hiszen – a tavalyi szezon után, amikor döntőt játszott a gárda – idén is a play off-ba, a legjobb hatba kerülést irányozták elő. Új a csapat, sok fiatal került fel, új az edző is, össze kell még szokni. Nem kezdtük jól a bajnokságot, mert a Rómától egy nullára kikaptunk, itthon a Genoa ellen pedig egy egyes döntetlent játszottunk. Az új edzővel egyébként jó a kapcsolatom, megvan a bizalom, mindkét meccsen kezdőként jutottam szóhoz, a Roma ellen nyolcvankét percet töltöttem a pályán a Genoa elleni meccset pedig végig játszottam. Új pozícióban, bal oldali szárnyvédőként játszom, de ismerem ezt a posztot, a Honvédnál is hasonló szerepkörben futballoztam, mint ahogyan a korosztályos válogatottban is, igaz ott a jobb oldalon.

S hogy mire számít az elkövetkezendő hónapokban a fiatal labdarúgó?

– Ha bármilyen okból – sérülés, vagy kiállítás miatt – kiesik valaki az első csapatból és újra hívnak, akkor állok ismét a kihívás elé. Végzem a munkámat, és önbizalommal várom a feladatokat. Jól indult a nyaram, de még ennél is jobban akarok teljesíteni. A válogatott szünet alatt pénteken is az első csapattal edzettem, ami mindenképpen elősegíti a fejlődésemet. Ott is úgy akarok teljesíteni, hogy esetleg idővel leülhessek a kispadra a bajnokságban, vagy esetleg az Európai Konferencia Ligában, ahol egyébként a Fiorentina egyik ellenfele a magyar bajnok Ferencváros. Fél év van még a szerződésemből, biztató jeleket látok, hogy lesz hosszabbítás. Persze ehhez jól kell teljesítenem, a csapatnak pedig minél jobb pozíciót kell elfoglalni a tabellán.