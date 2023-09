Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Láttuk a martfűiek egyik nyári felkészülési mérkőzését, de abból nyilván nem tudunk kiindulni. A bajnokságot nem kezdték jól, de aztán szépen kiegyenesedtek és az utolsó két meccsüket meg is nyerték. A keretükben több olyan játékos is van, aki szerepelt már magasabb osztályban, úgyhogy maximálisan fel kell készülnünk belőlük. A héten a regenerációra több időt tudtunk fordítani amellett, hogy a megfelelő terhelést is megkapták természetesen a játékosok. Szeretnénk frissek lenni szombaton és újabb győzelmet aratni. Az utolsó három mérkőzés nem múlt el nyomtalanul, hiszen vannak kisebb sérüléssel küzdő játékosaink, de majd látjuk ki tud ezekből a hétvégére teljesen felépülni.

A tabella 7. helyén tanyázó Körösladány a saját pályáján szerepel, és papíron egyértelmű esélyesnek számít a nyeretlenül sereghajtó Kecskemét II. együttesével szemben. Ehhez persze lényegesen fegyelmezettebb játékra lesz szükség a részéről, mint legutóbb Monoron, ahol két piros lapot is begyűjtöttek a játékosai. Ha a fair play verseny győzelmére nem is pályázhatnak az őszi 6 kiállítással, a sárrétiek kerete van olyan acélos, hogy áthidalhatják az eltiltásokból eredően hosszú heteket kihagyó játékosaik hiányát.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A válogatott szünet miatt az eddigi kecskeméti csapat jelentősen megváltozhat, amivel nehéz kalkulálni, mindenesetre igyekszünk alkalmazkodni a helyzethez. A klubon belül próbáltuk orvosolni az egyéni fegyelmezetlenségekből eredő nehézségeinket. Voltak megkérdőjelezhető kiállításaink, de nagyobb részben magunkban kell keresnünk a hibát. Ezt meg is tettük, remélhetőleg ezzel már nem lesz gondunk a továbbiakban. A sérülések és eltiltások amúgy a szezon elejétől kezdve rotálják a csapatot, reményeim szerint az őszi évad végén ennek lesz némi plusz hozadéka, addig viszont nagyon össze kell tartanunk és küzdenünk egymásért, hogy eredményesek tudjunk lenni. Korai lenne még bármilyen konzekvenciát levonni a tabella jelenlegi állása alapján!

A 7. forduló programja

Szeptember 9., szombat, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. (15.)–Füzesgyarmati SK (11.). 16.00: Körösladány MSK (7.)–Kecskeméti TE II. (16.), Békéscsaba 1912 Előre (1.)–Martfűi LSE (9.), Monor SE (13.)–Vasas FC II. (6.), Erzsébeti SMTK (5.)–Bp. Honvéd-MFA II. (8.), BKV Előre (4.)–FC Dabas (2.), Hódmezővásárhelyi FC (3.)–Pénzügyőr SE (10.). A Szolnoki MÁV FC–Ceglédi VSE mérkőzést pénteken délután játsszák