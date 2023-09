– Bő egy hónapja vagy kint. Hogy érzed magad, befogadtak-e az új társak, megszoktad-e az új környezeted?

– Nagyon más minden, mint odahaza. Egy megszokott közegből „kiszakadni” sosem könnyű, de eddig jól alakulnak a dolgaim. A srácok elfogadtak, a klub mindenben segíti a beilleszkedést, nem mellesleg a CMG menedzseriroda munkatársai és a szüleim is rengeteg áldozatot meghoztak azért, hogy minél könnyebben alkalmazkodhassak az új helyhez, illetve helyzethez, amiért hálával és köszönettel tartozom nekik.

– Mennyiben változtak meg a mindennapjaid?

– Az átállás természetesen sok újdonságot tartogatott. Az iskolakezdésig a délelőttjeim szabadok voltak, rendszerint lejártam a konditerembe, a délutánokon pedig általában két edzés van. Azok nagyon kemények, más stílusúak, mint odahaza, így a nap vége már rendszerint pihenéssel telik.

– Iskolát is váltottál?

– Minden maradt a régiben, csak online folytatom a tanulmányokat. Hat hetente kell hazajárnom időszakos vizsgákra.

– Magyar léptékben nem kis hely Torinó. Kiismered már magad a városban?

– Nagyjából. Természetesen nem jártam még mindenhol, de amikor van egy szabadnapunk, bejárunk a városba és busszal bárhonnan visszatalálok az akadémiára.

Kugyela Zalánt a jövő egyik nagy magyar ígéretének tartja a szakma

– Említetted, hogy keményen dolgoztok a hétköznapokon. Miben más a munka az itthonihoz viszonyítva?

– Leginkább intenzitásban tér el, rengeteg futás is van. Mindez annak tulajdonítható, hogy legalább hét edző foglalkozik velünk egyszerre, így azután a különböző gyakorlatok között nincs idő szusszanni. Már a bemelegítéstől kezdve magas ritmusban folynak a gyakorlatok, mindent maximális tempóban kell elvégezni.

– Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy idehaza debütálhattál az új csapatodban…

– A győri Fehér Miklós-emléktornán az első meccs előtt nagyon izgultam, de végül jól sikerült a bemutatkozás, a harmadik hellyel pedig elégedett volt mindenki. A bajnokság előtt kint is játszottunk egy rangos eseményen, a legjobb olasz klubok társaságában. A Gianluca Vialli tiszteletére kiírt tornát sikerült megnyernünk, a döntőben az Intert múltuk felült. Négy meccsünk volt, az összes jól sikerült, személy szerint nekem is. Itt azért már könnyebb volt a dolgom, mert jobban kiismertük egymást a társakkal.

– Róluk mit lehet tudni?

– Az edzéseken és a mérkőzéseken mindent megtesznek a siker érdekében.

– A győri tornát követően megkaptad a tízes számú mezt, ami a csapatok többségénél egyfajta elismerésnek számít. Torinóban tulajdonítanak ennek jelentőséget?

– Igen, megtiszteltetésnek számít. Reméltem is, hogy egyszer megkaphatom, arra persze nem gondoltam, hogy ilyen hamar, de örülök neki.

– Egyébként az otthon megszokott posztodon számolnak veled?

– Az MTK-nál szélső támadót játszottam, a válogatottban szerepeltem középpályán. Hosszútávon itt is a szélen számolnak velem, de most még a tengelyben kapok rendszerint helyet. Amúgy nincs vele bajom, mert több labdához jutok, amit szeretek. Végeredményben mindegy is a poszt, a lényeg, hogy kezdő legyek és jól menjen a játék.

– A klubon belül mire taksálnak benneteket a bajnokságban?

– Tavaly élcsapatnak számított a gárda, de nem tudott érmet nyerni, azóta viszont szerintem sokat erősödött. Érthetően dobogóra várnak bennünket a végelszámoláskor, ami a tornák tapasztalatai alapján szerintem abszolút reális.

– Saját magaddal szemben milyen elvárásokat fogalmaztál meg?

– Minden meccsen a kezdőben szeretnék lenni, hogy minél többet játszhassak. Persze szeretnék jól játszani és gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot.