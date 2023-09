A szeghalmi származású versenyző ellenállhatatlanul kezdett, zsinórban öt gémet behúzott, mire ellenfele is „beiratkozott” a meccsbe, de azután nyomban le is zárta a szettet. A folytatásban Benoit szerzett előnyt, de ezt követően Anna kétszer is brékelte, és mivel adogatójátékait rendkívül stabilan hozta, nem tartott sokáig a második játszma sem.

A világranglista 110. helyén álló magyar játékos a nyolcaddöntőben az ausztrál Astra Sharma (216.) ellen játszik, aki a hazaiak nagy kedvencét, az első helyen kiemelt Ana Bogdant búcsúztatta.

Eredmény. Egyes, 2. forduló:

Bondár Anna–Marie Benoit (belga) 6:1, 6:2