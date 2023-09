Monor SE–Körösladány MSK 2–1 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Monor, 200 néző. Vezette: Szommer Attila (Sáfárik Patrik János, Csákó Patrik).

Monor: Bozsó – Erdélyi, Agóts (Urbán, 70.), Majzik, Puskás – Rácz M., Juhász – Farkas Á., Hulicsár (Knolmár, 91.), Kovács D. – Horváth L. (Rajnai, 91.). Vezetőedző: Halgas István.

Körösladány: Kertész – Papp Zs. (Krajcsó, 77.), Raducu, Wéber, Bakk – Zelenyánszki, Pusztai – Sztankó, Rajsli (Jánovszki, 46.), Malkócs (Talpalló, 87.) – Farkas J. (Csicsely, 46.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Rácz M. (12., 72.), ill. Csicsely (58.). Kiállítva: Jánovszki (80), Pusztai (80.).

Hamarabb fölpörgött a monori együttes, amely birtokolta a labdát és többet kezdeményezett. A 13. percben a vezetést is megszerezte, miután egy balról kapu elé lőtt labdánál Rácz feledkeztek meg a ladányi védők, a center pedig zavartalanul bólintott a hálóba. Továbbra is a hazaiak domináltak, a látogatók csak a félidő második felében kezdtek magukra találni. Azt követően viszont karakteresen átvették az irányítást, bár helyzeteket nem igazán tudtak kialakítani, mert a jól zárt a helyi védelem. Papp Zsoltnak így is akadt egy ígéretes átlövése, amit szögletre tenyerelt Bozsó kapus.

A második félidőt is lendületesebben kezdte a sárréti együttes, nem is sokat váratott az egyenlítése. Wéber lapos szabadrúgása elsuhant a felugró sorfal alatt, Bozsóról a csereként beálló Csicsely elé pattant a labda, aki közelről nem hibázott. A vendégek irányítottak, egy kontra révén mégis a Monor szerzett ismét vezetést a 72. percben, amikor is egy bal oldali centerezést Rácz belsőzött közelről Kertész kapujába. A meccs finisét pedig már csak kilencen töltötték pályán a vendégeknél. A 80. minutában Jánovszkit rángatták meg a hazai védők, aki visszarúgott, ezért kiállították. Az esetnél kakaskodás támadt, amiért Pusztainak is villant a piros cédula, a monoriak viszont megúszták egy sárga lappal az esetet. Innen viszont már nem marat sanszuk pontszerzésre a sárrétieknek.

Jó: Rácz M., Farkas Á., Kovács D., ill. Raducu, Wéber.

Ekker Attila: – Gyengén kezdtünk, viszont az idő múlásával meccsbe rázódtunk. A második félidőben az egyenlítő gól után sanszunk volt fordítani, de ziccert hibáztunk és egy büntető is elmaradt. A legnagyobb problémánk az, hogy provokálhatók vagyunk, ami sajnos most is utolért bennünket. Ez számomra is elgondolkodtató!

R. Z.

További eredmények: Bp. Honvéd II.–BKV Előre 1–3, FC Dabas–Szolnoki MÁV FC –, Martfűi LSE–Erzsébeti SMTK 3–2, Kecskeméti TE II.–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 0–0, Pénzügyőr SE–Vasas FC II. 0–5, Ceglédi VSE–Hódmezővásárhelyi FC 1–2.