A Békés és a Mezőberény kapott gól nélkül hozta le otthoni rendezésű meccsét, a Füzesgyarmat II. és a Mezőmegyer játékosai a végjátékban mentettek meg maguknak egyet.

Békési FC–Elek USE 3–0 (2–0)

Vármegyei II./A osztályú mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Telek András.

Békés: Takács – Minya, Kis J., Mester, Reszelő J. (Mihalik), Római J. (Novodomszky), Rigler (Medve), Laukó (Nagy J.), Kardos (Benedek), Antal, Balázs. Edző: Szarvas András.

Elek: Krisán – Kovács J., Jánki (Csanálosi), Kajári (Bíró), Sipos, Nagy Á., Nagy G., Grósz (Kovács Zs.), Kasznár, Jepure (Kacsala), Rostás. Edző: Turcsek Zoltán.

Gólszerző: Kardos (10., 68.), Reszelő J. (24.).

A hazaiak jól kezdtek, kétszer is végzetes hibára késztették vendégeiket az első félidő során. Az elekieknek sikerült váltaniuk, de a békésiek kapuja előtt elfogyott a tudományuk, Kardos Imre második találata pedig végleg szertefoszlatta a pontszerzési reményeiket.

Zsiros György, szakmai vezető: – Az első félidő a miénk volt, a második az Eleké, de ott is mi szereztük a gólt. Emelem a kalapom a csapat előtt a küzdeni tudásért.

Turcsek Zoltán: – A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Bíró Péter

Füzesgyarmati SK II.–Békésszentandrási HMSE 2–2 (0–0)

Füzesgyarmat, 50 néző. Vezette: Zahorán János.

Füzesgyarmat II.: Zsibrita – Béres (Kiss B.), Kis Sz., Kiss P., Szőke (Polgárdi), Vámos (Komáromi), Kabály, Kovács M. (Kovács A.), Marozsán, Bella (Vígh), Soós. Edző: Fábián Ottó Olivér.

Békésszentandrás: Buzás – Szappanos, Olasz István, Sztricskó, Szűcs (Aszódi), Farkas M., Balázs, Lós, Szécsi, Virág, Tasi K. Játékos-edző: Lós István.

Gólszerző: Kabály (82.), Komáromi (85.), ill. Lós (62.), Olasz István (70.).

Hazai fölény és szentandrási kontrák jellemezték az első félidőt. A gólok szünet utánra maradtak, amikor is a jól játszó vendégek kétgólos előnyre tettek szert. Már-már a gyarmati nézők is kezdtek lemondani a hazai pontszerzésről, amikor a hajrában fordult a kocka. Egalizáltak a piros-fehérek, és a végén büntetőből a fordítás is összejöhetett volna, de a sorsöntő rúgás nem volt pontos, így maradt a játék alapján reális pontosztozkodás.

Fábián Ottó: – Az első félidőben kihagytuk a lehetőségeinket, emiatt szünet után futnunk kellett az eredmény után. Szerencsénkre még időben tudtunk váltani és egy huszáros hajrával akár meg is fordíthattuk volna a mérkőzést.

Lós István: – Annak ellenére, hogy hat embert nélkülöznünk kellett, kiválóan helytálltunk az NB III.-as játékosokkal megtűzdelt hazaiakkal szemben. Gratulálok a fiúknak! Széles Kristóf

Mezőmegyer SE–Dévaványai SE 3–3 (1–2)

Mezőmegyer, 100 néző. Vezette: Bálint Attila.

Mezőmegyer: Kun – Kurucz (Lehoczki), Séllei, Horváth B. (Nyúl), Láza, Mengyán, Kecskeméti, Takács (Pusztai), Balogh M., Ulrich (Kovács P.), Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Dévaványa: Szász – Pap Á., Furka, Papp D. (Hőgye), Kéki, Adamecz, Szabó E., Gál (Végh), Somogyi, Ernyes (Nagy Z.), Papp V. Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Kecskeméti (8.), Balog K. (55.), Mengyán (85.), ill. Ulrich (17. – öngól), Kéki (18.), Papp V. (75.). Kiállítva: Pap Á. (55. – lerántásért), Bereczki Árpád (90. – a kispadról második sárga lap).

Változatos, fordulatokban gazdag meccset játszott a dobogóra pályázó két csapat. A vendégek szünet után emberhátrányban is vezetést szereztek, de a nagy erőkkel támadó megyerieknek sikerült döntetlenre menteniük a találkozót.

Nyúl Gábor: – A hozzáállás és az akarásunk miatt nem érheti kritika a csapatot. Sajnos az első félidőben lőttünk két öngólt. Szünet után mindent egyapra feltéve átvettük a játék irányítását, ami egy pontra volt elég.

Bereczki Árpád: – Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, de a kiállítás megnehezítette a dolgunkat. A hazai csapat átvette az irányítást, a meccslabda viszont nálunk volt. A játékvezető a végén belenyúlt a meccsbe a meg nem adott büntetővel, összességében a döntetlen reális. Gömöri János

Mezőberényi LE–Mezőkovácsházi TE 5–0 (1–0)

Mezőberény, 90 néző. Vezette: Rubás Zoltán.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Tóth J., Szabó Zs. (Gézárt), Kovács Gy., Székely, Gschwindt, Durkó (Bereczki), Olej T., Burai, Adamik. Edző: Gézárt Zoltán.

Mezőkovácsháza: Tóth K. – Multyán P. (Blahó), László, Saicz, Csurár, Bessenyei F., Budás (Ondos), Almádi, Bereczki (Szokai), Andrej, Sódar (Krajcsi). Edző: Matuz Tamás.

Gólszerző: Fazekas (18.), Kovács Gy. (48.), Durkó (71.), Bereczki (75.), Adamik (86.).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a kovácsháziak állták a versenyt. Szünet után viszont egy új meccs kezdődött, a frissebbnek tűnő berényiek minden tekintetben az ellenfelük fölé nőttek.

Gézárt Zoltán: – Ilyen arányban is megérdemelten győztünk a sportszerűen játszó Kovácsháza ellen. Örülök annak, hogy a fiatalok lassan beépülnek a csapatba.

Matuz Tamás: – Nulla-nullánál megvoltak az esélyeink a győzelemhez, de sajnos az a bizonyos egy ember nem állt mellettük. Utána a szokásos hibáinkból kivégeztük saját magunkat. Balogh Lajos