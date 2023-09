Tóth Gábor elmondta, hogy szeretnének gyorsabb és agresszívabb röplabdát játszani.

– Az elmúlt három évben fizikálisabb stílusunk volt, ami ugyan nem vallott kudarcot, de helyenként nem működött – jegyezte meg a szakember. – Előfordult, hogy a fizikumunk megvolt hozzá, az erő viszont nem. Elhatároztuk, hogy váltunk és a nemzetközi trendeket fogjuk követni. Nem az egyéni teljesítmények, hanem a csapat fog dominálni. Mindenkinek akkor mutatkozik meg az igazi arca, amikor baj van. Amikor nincs, akkor könnyű barátságosnak, motiváltnak, jónak lenni, de amikor ég a ház, akkor derül ki, hogy ki milyen személyiség. Ezért is nehéz egyelőre mit mondani az újakról, de mindenezek ellenére jók a tapasztalatok és látszik, hogy jó karakterisztikájú a csapat. Van egy rutinos, magas minőséget képviselő feladónk, egy borzasztóan motivált átlónk, egy jó fizikummal és megoldókészséggel megáldott szélső ütőnk, valamint ugyanezen a poszton egy kiváló támadójátékos, aki már most odáig van a városért és a klubért – tért ki a nyáron becsatlakozott külföldi játékosokra Tóth Gábor. Kiemelte, hogy a játékosok hagyják, hogy a stáb dolgozzon velük és élvezze a munkát, ami eddig nem mindig volt meg.

A lugosi tornán fontos tapasztalatokkal gazdagodtak, és a fiatalok is játékidőhöz jutottak, akik éltek is a lehetőséggel. Az NB I.-es fiókcsapatukban van legalább 3-4 olyan tehetség, akik már kopogtatnak az ajtón, de még pallérozódniuk kell, viszont az edzéseken részt vehetnek majd és néha az extraligás csapatban is játszhatnak.

Fotó: Imre György-archív

Arra a kérdésre, hogy volt-e olyan játékelem, ami azonnal működött, Tóth Gábor azt felelte, hogy ez tavaly volt jellemző. Az a csapat a szezon első felében, a Vasas elleni győzelemig bezárólag röplabdázott a legjobban.

– Szeretném, hogy inkább a végén legyünk a csúcson. Tavaly nem tartott ki a forma és nem voltunk konzisztensek. A mentalitásunk más lesz, a vezérek profik, nem szűkülünk be, fejlődni szeretnénk és az fog minket előre vinni, hogy jól csináljunk mindent. Ha ez megvan, van esélyünk nyerni, ha nincs, akkor nem lesz – jelentette ki a tréner.

A hétvégi Boraqua Kupára is kitért a vezetőedző:

– Az utolsó két hetünk nagyon kemény, formát időzítünk, de nem a bajnokság elejére, jóval fontosabb például, hogy a novemberi CEV-meccsen élesek legyünk. Azt várom, hogy harcoljunk és játsszuk azt a rendszert, amin az edzéseken dolgozunk, legyünk tudatosak és vállaljunk helyes kockázatot is. Nem leszünk frissek, ez biztos, de motiváltan fogunk pályára lépni a hazai közönség előtt, mert szeretnénk megmutatni, hogy bármi van, küzdünk és hajtunk. Még nincs kész a csapat, nem is kell, hogy most legyen kész, viszont nagyon keményen dolgozunk ezen.