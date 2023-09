– Ezúttal csak az a feladata, hogy az összes gyakorlatát jól hajtsa végre, ezzel engedtem útra – mondta a versenyzőként olimpiai negyedik helyezett szakember az MTI-nek. – Itt és most nincs az, mint az augusztusi, U23-as Európa-bajnokságon, ahol szakításban aranyat nyert. Rijádban nincs, nem is lehet kötelező elvárás, hogy érmes legyen, megfigyelőnek kell lennie. Vagyis nyomon követni, hogy mit és hogyan csinálnak az edzőteremben a többiek, hogyan versenyeznek.

– Sosem volt még ilyen tanítványom, aki felnőtt-világbajnokságon részt vett volna, most van. Örülök neki, hogy ott lehet ezen a világversenyen, és ha egyéni csúcsot csinál, én már akkor megveregetem a vállát és a sajátomat is. A helyezés? Ez most másodlagos, borzasztóan erős a 87 kilósok kategóriája, és Verának nem ezen a vb-n, hanem a következő fél év nagy versenyein kell olyan eredményt produkálnia, hogy oda kerülhessen a nyári, párizsi olimpiára kvalifikáló súlyemelők közé. Ehhez összetettben legalább 220, vagy még inkább 222 kilót kéne emelnie. És emellett még a szerencsének is mellénk kell állnia...

A vb-n induló másik magyar, Nagy Péter vasárnap szerepel a plusz 109 kg-osok között.