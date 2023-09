Szeptember 16., szombat, 16.00

Szarvasi FC (4.)–Nagyszénás SE (5.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Ismerjük a nagyszénási csapat erősségeit, de mi vagyunk a mérkőzés esélyese, igaz ennek a pályán játékban és eredményességben is meg kell majd mutatkoznia. A szombati vendégeink sok jó és rutinos játékossal rendelkeznek, és nem lesz könnyű ellenük. A kupamérkőzésen a játékunk már közelített az elfogadhatóhoz, remélem, hogy ehhez képest is javulunk még szombaton.

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Sajnos Szarvason mindig megégtünk az utóbbi években, a pontokat inkább hazai pályán szereztünk ellenük. Az utóbbi hetek játéka azonban egyre jobb volt, a sok NB III.-as játékossal megerősített Békéscsaba II. ellen a legutóbbi bajnokin nagy fegyverténynek számít a pontszerzés. A Körös-parti csapat az esélyes, de nagyon remélem, hogy megtörjük az ottani rossz sorozatunkat.

Jamina SE (10.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – Az edzésekkel eddig sem volt probléma, a legfontosabb feladat most, hogy rendet tegyünk a fejekben. Fontos, hogy legyen a fiúkban tartás, fel kell pörgetni a csapatot. Nem nagyon ismerem a megye egyes ellenfeleket, így az Orosházát sem. Azt szeretném viszont, hogy a játékosok csússzanak-másszanak a pályán és akkor helytállhatunk a vendégeinkkel szemben.

Szeghalmi FC (6.)–Mezőhegyesi SE (3.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – A Mezőhegyest fogadjuk a hétvégén, amely újonc létére nagyszerűen szerepel a bajnokságban. Nehéz, küzdelmes, szoros összecsapásra számítok, melyen döntő lesz a fegyelmezettség, a küzdeni tudás. Mi mindenesetre a saját játékunkat akarjuk játszani, és természetesen a győzelem a célunk. A keretünk nem bő, de teljes, azaz mindenkire számíthatok.

Gyomaendrődi FC (7.)–Gyulai TFC (1.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Az eddigi legnehezebb ellenfél vár ránk szombaton. A Gyula négy mérkőzésen tizenkét gólt rúgott és egyet sem kapott, pontot is csak kettőt veszített. A tavalyi csapatukból talán csak egy, Repisky Dániel maradt meg hírmondónak. Az biztos, hogy nem fogunk nekik menni. Remélem, hogy a lelkesedéssel nem lesz probléma, ám hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom. Szeretném, hogy játszunk egy jó mérkőzést a listavezető ellen. Sajnos az ifiből nem tudok játékost felhozni, mert a csapatuk velünk egy időben játszik. Molnár Tibor még eltiltását tölti, így rá sem számíthatok.

Szeptember 17., vasárnap, 14.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (9.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Eléggé összesűrűsödött a csapataink programja, ezért játszunk vasárnap, méghozzá a Kórház utcai stadionban. Ami jó is, hiszen várhatóan érkeznek játékosok az NB III.-as keretből. A bodzásiaknál sok az egyetemista, akik csak a hétvégére tudnak a csapatuk rendelkezésére állni, míg mi heti öt-hat edzéssel készülünk. A soraikban több olyan labdarúgó is szerepel, aki korábban az Előre utánpótlás csapataiban pallérozódott, és nyilván szeretnének majd bizonyítani. Mi a Nagyszénás és a Gyomaendrőd ellen is fontos pontokat veszítettünk, ezért el vagyunk maradva, éppen ezért nagyon fontos, hogy megszerezzük az idei első győzelmünket.