Szeptember 23., szombat, 13.00

Medgyesbodzás SE (9.)–Szarvasi FC (4.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE elnöke: – Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert kevesen vagyunk. A bajt tetézi, hogy Bozsó Milán megsérült, Dunai Zoltán pedig elfoglaltsága miatt nem játszhat. A csapat összeállítása mellett a másik nagy nehézséget az jelenti, hogy valamiképpen kiheverjük a Békéscsaba II. ellen elszenvedett pofont, nagyon nehéz feldolgozni a tíz–nullás vereséget. A túlélésért küzdünk, magamon is érzem a nyomást, de megpróbáljuk magunkat kirángatni ebből a helyzetből.

Szeptember 23., szombat, 16.00

Orosházi MTK-ULE (2.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (5.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Most jönnek azok a mérkőzések, amelyek mérvadóak lesznek. Nem is értem, hogy a Békéscsaba II. hogy szerzett még csak ennyi pontot. Az nem érdekel, hogy visszajátszanak az NB III.-as csapatukból játékosok, a szabályok ezt lehetővé teszik. Ettől függetlenül nekünk nyerni kell és csak saját magunkkal foglalkozni. A csapatjáték összeállt, még egy kicsit az élesség és a hit hiányzik. Ha mindenki a kellő maximalizmussal veti magát a csatába, akkor itthon tarthatjuk a három pontot. Lesznek változások a csapatban, főleg a középpályán. Szerencsére minden poszton megvan a verseny, így nincs probléma, hogy miként állítsuk össze a kezdőcsapatot.

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A felkészülés során már játszottunk az Orosházával edzőmérkőzést, nyertünk is négy kettőre, igaz az ULE még nem abban az összeállításban lépett pályára, mint most, igaz mi sem. Nem tudom, hogy kiket kapunk meg az NB III.-as csapatból. Bacsa Krisztiánnak sajnos eltört az orra, bár nem kellett megműteni, két hetet biztosan ki kell hagynia. Nem megyünk feltartott kézzel Orosházára, amely összeszokott, jó csapat. Jó mérkőzésre van kilátás, egy döntetlen már elfogadható eredmény lenne számunkra.

Szeghalmi FC (7.)–Gyomaendrődi FC (8.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – A befektetett munka mennyisége sajnos még nem kamatozik, a srácok pedig nagyszerűen dolgoznak az edzéseken. Hétvégén a Gyoma ellen reméljük, fordul a kocka! Egy egységes csapat lesz az ellenfelünk, nem lesz könnyű dolgunk. Vannak sérültjeink, meglátjuk, ki lesz hadra fogható közülük.

Mezőhegyesi SE (3.)–Jamina SE (10.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Az előző fordulóban lejátszott mérkőzésünk rendkívül tanulságos volt a játékosaim és a magam számára is. Saját bőrünkön éreztük, hogy kilencven perces koncentrációra és fegyelmezett játék van szükség minden mérkőzésen, különben azonnal büntetnek az ellenfelek. Nem hibáztunk nagyokat, mégis szemvillanás alatt komoly hátrányba kerültünk. A hétvégi Jamina elleni találkozón is fontos lesz a fegyelem. Ezúttal is a magunk dolgaira kell fókuszálni, meg kell próbálni a mérkőzés lehető legnagyobb részében a saját játékunkból minél többet megmutatni ahhoz, hogy sikeresek lehessünk.

Nagyszénás SE (6.)–Gyulai TFC (1.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Nagyon nem lesz egyszerű a dolgunk, mert további játékosok estek ki a keretből. Nagy Szabolcs Dávid sárga lapjai miatt az eltiltását tölti, Kukovecz Dániel, Lugasi Martin és Szlovák Norbert pedig sérült. Pont tizenketten leszünk, de a létszámhiány ellenére is megpróbáljuk majd kihozni a maximumot, nem adjuk fel. Magam minden mérkőzésre úgy készülök, hogy meg kell nyerni és ezt a hozzáállást várom el a csapattól is.