Megkeresésére a gyulai székhelyű Brazil Jiu Jitsu Küzdősport Egyesület tagjai látogattak el hozzájuk a napokban és egy nagyszerű bemutatóedzést tartottak sportcsarnokukban az érdeklődők számára. Elárulta, az egyesület versenyzői közül többen országos bajnokok és most is országos és nemzetközi megmérettetésekre készülnek. Edzőjük, Nyárfádi Csaba pedig a jövőben szívesen meghonosítaná Eleken is ezt az ősi sportágat, amennyiben van rá igény.