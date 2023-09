A nyitó negyed feléig szoros csata folyt a pályán (12-10), ekkor azonban elbizonytalanodott a BKK. Különösen a támadójátéka volt kiforratlan, a hazaiak pedig egy 12-0-s rohanással magabiztos vezetésre tettek szert. Hasonló mederben zajlott a második 10 perc lefolyása is. A hazaiak Bán tripláival akadályozták meg a felzárkózást (15. p.: 30-20), a negyed második felében pedig átdobták a csabaiak felpuhuló védekezését.

Jószerivel szünet után is Bán bánt el a vendégekkel: egymaga újabb négy triplát bevágott, a látogatók pedig inkább csak szenvedtek a pályán. Ennek következtében az utolsó negyedet 42 pont előnnyel kezdhette a nagy kedvvel játszó Tiszaújváros, amely szorosabb etap során még erre is rápakolt.

Tiszaújvárosi Phoenix KK–Békéscsabai KK 105-57 (24-11, 26-19, 32-10, 23-17)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés. Tiszaújváros, 150 néző. Vezette: Balogh Gy., dr. Nagy, dr. Szűcs.

Tiszaújváros: Csák 6, BÁN 21/21, LAKATOS 17/3, Kocsis 4, Kelchi 5. Csere: Czimer, ORLICZKI 8, KISS K. 21/3, Molnár B. 2, GÁSPÁR 10, Kovács Z. 4, Nagy B. 7. Edző: Lekli József.

Békéscsaba: Kovács J., Varga Z. 14/9, Varga Á. 12, Hajdú M. 10, Kurtucz 6. Csere: Vágvölgyi Á. 2, Tulkán, Balog G., Szoljevics, Cvijin 12, Scherber 1. Edző: Laczkó Róbert.