A világranglista 110. helyén álló szeghalmi születésű játékos a 16 közé jutásért megvívott keddi mérkőzésén döntő szettben múlta felül görög ellenfelét.

A magyar teniszező jól kezdett, már 4:1-re is vezetett, ám jött egy kisebb hullámvölgy, ezt kihasználva 4:3-ra felzárkózott Valentina Grammatikopoulou. Ekkor Anna másodszor is brékelte riválisát és elvitte a szettet is. A folytatásban a világranglista 247. helyén jegyzett dél-európai versenyző ráérzett a játékra. Elhúzott 5:1-re és hamarjában egyenlített is, az adogatójátékaiban sokat hibázó 26 éves sárréti lánnyal szemben. A döntő szettre visszanyerte magabiztosságát Bondár Anna, egymást követően kétszer is elnyerte riválisa szervagémjét. Grammatikopoulou 3:0-s állásnál ebből egyet visszavett, de a lépéselőny végig megmaradt Annánál, aki 2 óra 22 perc alatt zárta le a találkozót.

A 8 közé jutásért a kvalifikációból főtáblára kerülő belga Marie Benoit (244.) lesz a csütörtöki ellenfél, ám előtte szerdán párosban a belga Kimberley Zimmermann oldalán is bemutatkozik a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos.

Eredmény. Egyes, 1. forduló:

Bondár Anna–Valentina Grammatikopoulou (görög) 6:3, 2:6, 6:4