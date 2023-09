A jól szervezett viadalon mindhárom szakágban megküzdöttek az érmekért a fiatalok, akik közül a legjobbak októberben Finnországban a huszonhárom éven aluliak világbajnokságán állnak szőnyegre. A férfiaknál szabadfogásban remekeltek a Szarvasi Birkózó Egyesület fiataljai, akik két aranyérmet nyertek, és a csapatversenyben is megszerezték a harmadik helyet. A szarvasiak közül 70 kg-ban Tóth Patrik élete első bajnoki címét nyerte, míg 79 kg-ban Hajduch Nándor májusi U20-as magyar bajnoki címe után, ezúttal a 23 éveseknél állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A nőknél Páli Mirella, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub-KIMBA versenyzője 62 kg-ban aranyérmet nyert. A csapatversenyben az orosháziak a harmadik helyen végeztek.

Békés vármegyei eredmények. Nők. 62 kg: 1. Páli Mirella (Orosházi Spartacus Birkózó Klub-KIMBA). A csapatversenyben: 1. FTC 12 pont, 2. Vasas 12, 3. Orosházi Spartacus BK 7.

Férfiak. Szabadfogás. 70 kg: 1. Tóth Patrik (Szarvasi Birkózó Egyesület), 3. Molnár Tibor (Orosházi Birkózó Egyesület). 79 kg: 1. Hajduch Nándor (Szarvasi Birkózó Egyesület), 3. Jochim Márk (Orosházi Spartacus BK), 4. Gábor Zalán (Orosházi Spartacus Bk), 5. Szpin Mihály (Szarvasi BE). 97 kg: 4. Bakos Ferenc (Orosházi BE). A csapatversenyben: 1. Vasas 20 pont, 2. FTC 18, 3. Szarvasi BE 16.