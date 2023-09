A nyolcas győzelmi szériánál járó Előre szombaton 15 órától látja vendégül a 16 pontjával a tabella 5. helyén álló Dabast. Ha ez a meccs három körrel korábban van, akkor még csúcsrangadó lett volna, azóta viszont a Pest vármegyei gárda sokat rontott ázsióján. Valami tehát kisiklott arrafelé, ennek ellenére a viharsarki gárda játékosainak mindent bele kell majd adniuk a pályán, ha nem szeretnének letérni a jó vágányról.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Aktuális ellenfelünk soraiban egyaránt akadnak magasabb szintet megjárt rutinos játékosok, illetve akadémista fiatalok. Győrben dolgoztunk együtt az edző kollégával, nem téveszt meg bennünket az utóbbi hetek mérsékeltebb szereplése. Biztosra veszem, hogy ellenünk százszázalékos hozzáállással lépnek majd pályára, éppen ezért komolyan kell vennünk őket. Nálunk Fazekas műtétre vár, a többiek egészségesek és rendelkezésre állnak. Végre kialakult az a versenyhelyzet, amire kezdettől vágytunk, mindeninek keményen meg kell küzdenie a csapatba kerülésért. Természetesen a három pont megszerzése a célunk, szeretnénk gólokat lőni és magabiztos győzelmet aratni.

A gyarmatiak a vasárnapi matinén a Vasas FC második számú együttese vendégeként próbálhatnak meg kilábalni az immár hat mérkőzés óta tartó ponttalan szériából. A Schindler Szabolcs által irányított angyalföldi gárdánál szakítottak a korábbi év trendjével, és kizárólag az akadémiáról kikerülő fiatalokra támaszkodva vitézkednek a középmezőnyben.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Már a szombati kora délutáni edzés után útra kelünk, hogy minél ideálisabb körülmények között várhassuk a mérkőzést. Bár az eredményeink szerénységre intenek, ennek dacára a három pont begyűjtése lesz a cél. A sárréti rangadón elszenvedett vereség ellenére több embernek feljavult a teljesítménye, ezáltal végig volt tartása a csapatnak. Ezen a héten is az alapdolgokat iskoláztuk, ezekre fogunk támaszkodni, s bízom benne, hogy a kötelező minimumot mindenki hozzá tudja majd tenni a csapatjátékhoz. Ha újra lesz egy-két extra teljesítmény, akiktől ez alapból elvárható, akkor elérhetjük a célunkat. Hadnagyot leszámítva nincs sérültünk, mindenki rendelkezésre áll.

Körösladányba a csoport egyik újonca érkezik. Az osztályozó nélkül feljutó Tisza-parti együttes nehezen lendült bele, ám az augusztusi új igazolások eredményeként egyre markánsabb képet fest. A megszerzett 11 pontjával erős középcsapatnak számít, intő jelként szolgál a házigazdák számára, hogy a második helyen álló ESMTK veretlenségét is elvette.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Mindenképpen győzni szeretnénk hazai pályán, bár látjuk az ellenfél javuló tendenciáját. Figyelemre méltó tény, hogy az elmúlt négy mérkőzésből hármat is behúzott. Mindenképpen szükségünk van a három pontra, hogy minél tartósabban gyökeret verhessünk a dobogós helyek valamelyikén. Ebben lehet segítségünkre eltiltása leteltével Jánovszki László. Czirok és Pusztai ellenben továbbra is kényszerű pihenőjét tölti, Csicsely lábtöréssel dőlt ki huzamosabb időre, míg Talpalló Ákos egyetemi tanulmányai miatt hiányzott az edzésekről, de reményeink szerint tudja úgy alakítani a tanrendjét, hogy rendelkezésünkre állhat a hétköznapokon is.

A 9. forduló programja. Szeptember 30., szombat, 11.00: Szeged-Csanád GA II.–Bp. Honvéd II., 15.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Dabas. Október 1., vasárnap, 11.00: Vasas FC II.–Füzesgyarmati SK. 15.00: Körösladány MSK–Martfűi LSE, Erzsébeti SMTK–BKV Előre, Ceglédi VSE–Monori SE, Hódmezővásárhelyi FC–Kecskeméti TE II., Szolnoki MÁV FC–Pénzügyőr SE.

A bajnokság állása 8 forduló után

1.Békéscsaba8––27–3242.Erzsébeti SMTK52125–8173.Körösladány51218–10164.Hódmezővásárhely51212–8165.Dabas51214–16166.BKV Előre41310–9137.Vasas II.33213–10128.Monor32314–16119.Martfű32313–201110.Szolnok23311–12911.Pénzügyőr SE2–512–14912.Bp. Honvéd II.2–513–16813.Füzesgyarmat2–69–23614.Szeged II.1257–15515.Cegléd12510–20516.Kecskemét II.–263–152