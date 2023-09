Az eseményt – melynek idén is partnere a a Magyar Röplabda Szövetség és Békéscsaba Megyei Jogú Város is – tavaly rendezték meg először Békéscsabán, ami akkora sikert aratott, hogy a szervezők a második ilyen alkalommal igyekeztek hagyományt teremteni.

A konferenciát Dr. Baji Balázs, Békéscsabáról indult világbajnok gátfutó, a Nemzeti Sportügynökség Zrt. sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese nyitotta meg.

– Büszkén vallom békéscsabai származásomat – kezdte. – Külön öröm, hogy sportsikerek mellett sportszakmai területen is országosan is látható eredmények vannak Békésben, amire ez a konferencia a legjobb példa. Ez nemcsak a békéscsabai röplabdának, hanem a békéscsabai és a regionális sportnak is a sikeres jövőjét biztosítja. A sportért felelős államtitkárság irányításával, a velük való együttműködésben is az a Nemzeti Sportügynökség célja, hogy Magyarország ne csak sportnemzet legyen, hanem sportoló nemzetté váljon. Soha nem volt még ennyire fontos, hogy az emberek mindennapjainak részévé váljon a testmozgás és ezzel lépéseket téve a kiegyensúlyozottabb magyar nemzet irányába.

Dr. Baji Balázs szerint a sport önfegyelemre, kitartásra, alázata és tisztességre tanít. Sportszerető embereket kell nevelni a gyermekeinkből és ezért fontos támogatni minden olyan kezdeményezést, ami közelebb viszi minden generációhoz a sportolás szeretetét.

Baran Ádám, a házigazda BRSE elnöke elmondta, hogy a tavalyi sikeres konferencia után ez az esemény már igazodási pont a sporttudományokkal foglalkozó hazai rendezvények sorában.

– Nincs elvesztegetni való időnk, cselekedni kell, ennek legfontosabb eleme az összefogás – mondta. – A széttagoltság, az egyéni, vagy klubérdekek helyett egyfelé kell tartani. A sorok között számos olyan szakember ül, akiknek megköszönöm a szakmai támogatását, akik erőt, inspirációt adnak a szürke hétköznapok során.

Megjegyezte, itt az idő, hogy szakítsunk a kényelmes középszerűséggel és törekedjünk arra, hogy a legjobbak legyünk. A békéscsabai konferenciára olyan szakemberek érkeztek, akik a területükön a legjobbak közé tartoznak. Mindez garancia arra, hogy a résztvevők a mai tartalmas óráknak köszönhetően jobbá, többé váljanak, mint tegnapelőtt voltak.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nagy jelentőségű események nevezte a konferenciát. A budapesti atlétikai világbajnokságot említve megjegyezte, hogy példaértékű, ahogy a magyar nemzet felhevült lélekkel felkészül az egyéni, vagy labdajáték-világversenyekre. Az idei év sok szép eredményeket hozott a patinás sportágainkban, ami nincs ingyen.

– Önök, szakemberek látják, hogy mi rejtezik a sikerek mögött, és a kudarcos sportágaknál mik a hiányosságok, amin javítani lehetne – fordult a hallgatóság felé. – Ilyenkor segít minden olyan konferencia, ami a sporttudományokat helyezi előtérbe. Nálunk kicsit ismeretlen, de a világon már nem. A sport és a tudomány kapcsolata nem egyszerű történet. Ide sorolhatjuk az orvoslást, a táplálkozástudományt, a kommunikációt, a pszichológiát, amit egyszerre kell jó űzni, hogy valaki a profi sportban sikerre jusson.

Szarvas Péter példaként a Grand Slam-rekorder Novak Djokovicsot hozta, aki sok mindenben nem a legjobb, de mégis ott van a csúcson, mert egy csomó tudományág szakemberei állnak mögötte. A magyar sport egyik sikerének a kulcsa, hogy ez a szövetség, a sport és a tudomány milyen erős tud lenni a jövőben, a konferencián elhangzó előadások segítheti minden ittlévőt abban, hogy ezt a kötődést átérezzék és ez később műveljék.