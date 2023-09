Füzesgyarmati SK–Békéscsaba 1912 Előre 0–4 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 400 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Szilágyi Norbert, Vilmányi Simon).

Füzesgyarmat: Fildan – Bella (Soós, 54.), Csáki, Achim S., Bódis, Mezei – Bartók, Kis Sz. (Mező, 67.), Sándor, Szabó B. (Béres, 89.) – Virág (Kabály, 46.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Békéscsaba: Póser – Komáromi (Mihály, 77.), Fazekas, Bora (Farkas M., 46.), Hodonicki – Futó (Váradi, 18.), Pintér (Geiger, 77.), Albert, Mikló – Sármány, Vólent (Rédling, 77.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Vólent (17. – 11-esből), Pintér (62.), Váradi (83.), Rédling (88.).

A kezdettől támadólag fellépő csabaiak kapufával nyitottak, bő negyedórányi játék után azonban a vezető góljuk is megérkezett. Vólent büntetőjével szereztek előnyt, a hazai játékosok és nézők azonban vehemensen vitatták annak jogosságát, mondván a sípmester hangra fújta azt be. A folytatásban is a lilák domináltak, a házigazdák csak ritkán és rövid időre jutottak el a támadó harmadig. A védekezésüket azonban jól megszervezték, ennek köszönhetően a jobbára széleken próbálkozó Előre nem tudott igazán veszélyes helyzetet kialakítani.

A szünetben csapadékot hozó viharos felhők és orkán erejű szél telepedett Füzesgyarmat térségére. Ennek hatására 25 percet csúszott a második félidő, a mély talaj pedig megnehezítette a csapatok dolgát. A csabaiakat ez sem zavarta: fokozatosan őrölték fel a gyarmatiak ellenállását. Ennek a hozománya volt a 62. percben Pintér találata, aki a hazaiak eltolódó védekezését kihasználva, duplázta meg a különbséget. A végjátékra egyre inkább lankadt a lelkes hazai gárda, amely a megsérülő Kis Szabolcs személyében a vezérét is elveszítette. Ennek újabb Előre-gólok és magabiztos vendégsiker lettek a következménye. A hajrában előbb Váradi lőtt laposan a kapuba, majd Rédling állította be a végeredményt.

Jó: Kis Sz., Bella, Bódis, ill. Fazekas, Mikló, Hodonicki, Sármány, Pintér.

Boros Tibor: – A meccs első felében volt tartása a csapatnak, de a kényszerű cserék megbontották a törékeny egységet. Sajnos a végjátékra újra szétestünk.

Csató Sándor: – A szervezett hazaiak az első félidőben megnehezítették a dolgunkat, a megnyújtott szünetről viszont mi jöttünk ki jobban. Harcosak voltunk, sok támadást vezettünk és végre ez a fölény a gólokban is megmutatkozott.

Következik

7. forduló. Szeptember 8., péntek, 16.00: Szolnoki MÁV FC–Ceglédi VSE. Szeptember 9., szombat, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Füzesgyarmati SK, Vasas FC II.–Monori SE. 16.00: Békéscsaba 1912 Előre–Martfűi LSE, Körösladány MSK–Kecskeméti TE II., Erzsébeti SMTK–Bp. Honvéd II., BKV Előre–FC Dabas, Hódmezővásárhelyi FC–Pénzügyőr SE.

Mesterlövészek

5 gólos: Lettner Lóránt László (Dabas), Molnár János (ESMTK).

4 gólos: Szabó Bence (Füzesgyarmat), Wirth Dániel (ESMTK).

3 gólos: Kerék László (BKV Előre), Rajsli Tamás (Körösladány), Sármány Kristóf (Békéscsaba), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.), Wéber László (Körösladány).