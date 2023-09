Margarita Stepanenko Ukrajnában született, ott is kezdett el röplabdázni.

– Korábban futballoztam, de az egyik röplabdaedzőnek megakadt rajtam a figyelme. Magas voltam, vékony, mégis gyorsan futottam. Felajánlotta, hogy látogassak el az edzésükre és nézzük meg, hogyan megy. Nekem pedig nagyon tetszett az egész, úgyhogy ott ragadtam és így lett belőlem röplabdázó – mesélt a kezdetekről a klubhonlapon a Swietelsky-Békéscsaba játékosa. – Mondjuk elég későn, tizennégy éves koromban. Sportiskolába jártam, aztán később még profi csapatokban is megfordultam Ukrajnán belül. Tizennyolc éves voltam, amikor egy azerbajdzsáni edző érkezett hozzánk és fiatal tehetségeket keresett a klubjába, a Telekom Bakuba, ami akkor a világ egyik legjobb együttesének, a Rabita Bakunak volt a második számú csapata. Engem is kiválasztott, így kerültem Azerbajdzsánba, ahol aztán később válogatott is lettem.

A békéscsabai lehetőségről így nyilatkozott a klubhonlapnak:

– Az ügynököm szólt, hogy a klub játékost keres a posztomra. Rengeteg pozitív véleményt hallottam már addig is a csapatról, több barátom is megfordult itt. Minden magas szintű, maga a szervezet, az edzői munka és a célok is. Én pedig hiszem, hogy segíthetek ezeknek a céloknak az elérésében.

Margarita Stepanenko tagja az azeri válogatottnak és résztvevője volt az augusztusi Európa-bajnokságnak.

– Minden alkalommal büszkén képviselem Azerbajdzsánt, legyen szó bármelyik csarnokról a világban. A mostani Európa-bajnokság viszont sajnos nem alakult jól a számunkra. Mindent megtettünk, ami tőlünk telt, de ez most ennyire volt elég.

Az feladóátló a békéscsabai szerepvállalásáról, céljairól is beszélt:

– Csapatjátékos vagyok, aki a nehéz pillanatokban képes előlépni is sokat vállalni, hogy átlendüljünk a holtponton. Megbízható embernek tartom magam és pontosan tudom, miért vagyok itt.

Legjobb tulajdonságának éppen a megbízhatóságot mondta, de a barátai a kedvességét szokták említeni. Kiemelte, hogy a figyelme sosem lankad, legyen szó edzésről vagy mérkőzésekről.

– A legfontosabb, hogy megnyerjük a bajnokságot és a Magyar Kupát is, mert ez a klub megérdemli. Én pedig hiszek abban, hogy meg tudjuk csinálni – jelentette ki Margarita Stepanenko.